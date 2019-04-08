沙特将威胁石油交易弃用美元以阻止美国NOPEC法案

三位了解沙特能源政策的消息人士说，如果美国国会通过一项令石油输出国组织(OPEC)成员国可能面对美国反垄断诉讼的法案，沙特将威胁以非美元货币来出售石油。
消息人士说，近几个月沙特能源高官内部已在讨论这个选项。两位消息人士说该计划已与OPEC成员讨论，而一位听取了沙特能源政策简报的消息人士说，该国也已就这一威胁与美国能源官员进行过沟通。
美国这个法案名为“反石油生产和出口卡特尔法案”(No Oil Producing and Exporting Cartels Act，简称NOPEC)，其立法成功的可能性很小，因此沙特的威胁可能不会成真。不过沙特考虑采取激烈措施的事实，显示其对美国有可能对OPEC发起法律挑战感到气恼。
虽然可能性很低，但万一沙特弃用美元出售石油，美元身为全球主要储备货币的地位将被削弱，降低美国对全球贸易的影响，并且损及美方增强对他国进行制裁的能力。
“沙特知道他们拥有的核选项就是美元，”一位知悉情况的消息人士说。
“沙特人说：让美国人通过NOPEC吧，崩溃的将是美国经济。”另一名消息人士说。
沙特能源部未回应置评请求。
美国国务院一名官员称，“我们一般不评论未定的议案。”
美国能源部未回应置评请求。能源部长培瑞曾表示，NOPEC可能导致意想不到的后果。
**美元霸权**
美国早在2000年就提出过NOPEC，旨在取消美国反垄断法中的主权豁免条款，为起诉OPEC或其成员国通过限制产量以提高油价的做法铺平道路。
尽管该议案在国会多次闯关都未成功，但自美国总统特朗普上任以来，此议案已获得更多支持。特朗普还未担任总统时，就曾在2011年出版的一本书中表示他支持NOPEC，不过在他担任总统期间还未表达过对NOPEC的支持。
沙特弃用美元的行动将获得俄罗斯等非OPEC大型产油国和主要石油消费国中国及欧盟的共鸣，他们一直呼吁采取行动让国际贸易改变由美元主宰的局面，以降低美国对全球经济的影响。
遭受美国制裁的俄罗斯曾试着以欧元和人民币出售石油，但以这些货币销售的比例并不大。
两名消息人士称，沙特虽提出弃用美元的威胁，但并不认为需要坚持进行到底。“我不认为NOPEC议案会获得通过，但沙特人有‘假设’情境。”一名消息人士称。 (路透社)
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