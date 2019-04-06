被全球大多数国家禁飞后 波音宣布减产737 MAX

从目前每月52架减少到42架，削减约20%。
在埃航事故致737 MAX客机被全球大多数国家禁飞后，波音公司日前表示将缩减该款飞机的产量。
路透社6日报道，波音公司首席执行官丹尼斯·米伦伯格（Dennis Muilenburg）当地时间周五表示，波音将在未来几周削减737MAX的产量，从目前每月52架减少到42架，削减约20%。而在埃航事故之前波音公司计划在6月加速生产，每月增加57架。消息公布后，盘后波音股价跌幅迅速扩大，跌幅一度逼近1.8%。
米伦伯格表示，去年10月印尼发生狮航飞机事故和今年3月份埃航事故灾难具有相似性，自动失速系统（MCAS）的错误被激活是“两者之间的共同联系”。他同时表示，波音将继续在737 MAX软件更新方面取得进展，以防止“类似事故再次发生。”
而据路透社援引知情人士的话称，目前波音公司面临后勤保障问题。因飞机卖不出去，因此波音需寻找更多的地方来储存已生产的737 MAX飞机并且要承担所有的场地维护费用。
另外，美国国家运输安全委员会（NTSB）主席罗伯特·萨姆沃尔特告诉记者，埃塞俄比亚航空公司失事客机的初步报告“非常彻底，做得很好”。
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