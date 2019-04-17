    • 2019年4月17日

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    苏丹军方掌权 美:仍视苏丹为恐怖主义资助国

    星期三, 四月 17, 2019

    美国官员今天表示，除非苏丹领导阶层以及政策改变，并且军方不再掌权，否则美国不会将苏丹从资助恐怖主义国家名单除名。

    美国国务院一名官员告诉路透社：“若苏丹领导阶层以及政策出现重大改变，我们乐意考虑将苏丹从资助恐怖主义国家名单除名。”

    苏丹军方上周把独裁总统巴席尔（Omar al-Bashir）赶下台，并说会在2年过渡期担任监督角色，直到举行选举为止。美国特朗普政府随即停止与苏丹的关系正常化谈判。

    但军方的安排不被示威群众接受，群众要求军方交出权力。在此之前，由于巴席尔经济政策失当，抗议群众数周以来进行示威，要求他下台。

    在美国前总统柯林顿（Bill Clinton）执政时期，苏丹于1993年被列入资助恐怖主义国家名单，美国切断苏丹与金融市场的联系，扼杀其经济。

    2017年，美国政府取消对于苏丹长达20年的贸易禁令，现在正在考虑将从苏丹从资助恐怖主义国家名单除名，但苏丹军方411日介入赶走统治苏丹30年的巴席尔。

    苏丹军方掌权后，特朗普政府停止预定4月底举行的下一轮谈判。

    这名国务院官员表示：“尊重人民的意愿，并让苏丹人民获得和平过渡，十分重要。” 他指出，现在将苏丹从名单上移除是“不可能的”，相关限制仍会持续下去。（中央社）

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