苏丹军方掌权 美:仍视苏丹为恐怖主义资助国





美国官员今天表示，除非苏丹领导阶层以及政策改变，并且军方不再掌权，否则美国不会将苏丹从资助恐怖主义国家名单除名。





美国国务院一名官员告诉路透社：“若苏丹领导阶层以及政策出现重大改变，我们乐意考虑将苏丹从资助恐怖主义国家名单除名。”





苏丹军方上周把独裁总统巴席尔（ Omar al-Bashir ）赶下台，并说会在 2 年过渡期担任监督角色，直到举行选举为止。美国特朗普政府随即停止与苏丹的关系正常化谈判。





但军方的安排不被示威群众接受，群众要求军方交出权力。在此之前，由于巴席尔经济政策失当，抗议群众数周以来进行示威，要求他下台。





在美国前总统柯林顿（ Bill Clinton ）执政时期，苏丹于 1993 年被列入资助恐怖主义国家名单，美国切断苏丹与金融市场的联系，扼杀其经济。





2017 年，美国政府取消对于苏丹长达 20 年的贸易禁令，现在正在考虑将从苏丹从资助恐怖主义国家名单除名，但苏丹军方 4 月 11 日介入赶走统治苏丹 30 年的巴席尔。





苏丹军方掌权后，特朗普政府停止预定 4 月底举行的下一轮谈判。





这名国务院官员表示：“尊重人民的意愿，并让苏丹人民获得和平过渡，十分重要。”

他指出，现在将苏丹从名单上移除是“不可能的”，相关限制仍会持续下去。（中央社）

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