苏丹军方掌权 美:仍视苏丹为恐怖主义资助国

美国官员今天表示，除非苏丹领导阶层以及政策改变，并且军方不再掌权，否则美国不会将苏丹从资助恐怖主义国家名单除名。
美国国务院一名官员告诉路透社：“若苏丹领导阶层以及政策出现重大改变，我们乐意考虑将苏丹从资助恐怖主义国家名单除名。”
苏丹军方上周把独裁总统巴席尔（Omar al-Bashir）赶下台，并说会在2年过渡期担任监督角色，直到举行选举为止。美国特朗普政府随即停止与苏丹的关系正常化谈判。
但军方的安排不被示威群众接受，群众要求军方交出权力。在此之前，由于巴席尔经济政策失当，抗议群众数周以来进行示威，要求他下台。
在美国前总统柯林顿（Bill Clinton）执政时期，苏丹于1993年被列入资助恐怖主义国家名单，美国切断苏丹与金融市场的联系，扼杀其经济。
2017年，美国政府取消对于苏丹长达20年的贸易禁令，现在正在考虑将从苏丹从资助恐怖主义国家名单除名，但苏丹军方4月11日介入赶走统治苏丹30年的巴席尔。
苏丹军方掌权后，特朗普政府停止预定4月底举行的下一轮谈判。
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