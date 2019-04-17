    • 2019年4月17日

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    谷歌根据法院禁令将抖音从印度应用商店中下架

    星期三, 四月 17, 2019 ,

    一位直接消息人士周二对路透称，谷歌(GOOGL.O)已将十分流行的视频应用抖音(TikTok)从印度应用商店下架，以遵守一家邦法院的下载禁令。

    谷歌采取行动的几个小时前，印度南部泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)一家法院驳回了中国字节跳动(Bytedance Technology)有关暂停对抖音实施禁令的要求，使该公司在印度这个重要市场的前景存疑。

    这家邦法院43日要求联邦政府禁用抖音，称其鼓励色情、使儿童用户容易受到性侵犯者伤害。此前一名个人发起公共利益诉讼，要求实施禁令。

    信息技术部一位官员称，联邦政府已经致函苹果和谷歌，要求其遵守邦法院的禁令。

    周二晚间，苹果(AAPL.O)平台上仍可下载抖音，但谷歌Play印度商店已经下架抖音。

    谷歌在一份声明中表示，不会对个别应用(APP)置评，但会遵守当地法律。苹果未回复置评请求。抖音未立即回复对谷歌上述举措置评的请求。

    抖音允许用户创建和分享具有特效的短视频，其在印度非常受欢迎，但印度一些政界人士批评其内容不合适。

    APP分析公司Sensor Tower2月表示，抖音在印度的下载次数超过2.4亿。20191月，安装抖音的印度用户有3,000多万，是上年同期的12倍以上。

    抖音稍早在一份声明中称，相信印度司法系统，而且乐观认为将有一个让数以百万计的用户欢迎的结果。抖音未对该印度法院的决定进一步置评。

    抖音在印度有250多位员工，并表示随着业务扩张，计划增加投资。(路透社)

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