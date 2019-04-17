谷歌根据法院禁令将抖音从印度应用商店中下架





谷歌采取行动的几个小时前，印度南部泰米尔纳德邦 (Tamil Nadu) 一家法院驳回了中国字节跳动 (Bytedance Technology) 有关暂停对抖音实施禁令的要求，使该公司在印度这个重要市场的前景存疑。





这家邦法院 4 月 3 日要求联邦政府禁用抖音，称其鼓励色情、使儿童用户容易受到性侵犯者伤害。此前一名个人发起公共利益诉讼，要求实施禁令。





信息技术部一位官员称，联邦政府已经致函苹果和谷歌，要求其遵守邦法院的禁令。









谷歌在一份声明中表示，不会对个别应用 (APP) 置评，但会遵守当地法律。苹果未回复置评请求。抖音未立即回复对谷歌上述举措置评的请求。





抖音允许用户创建和分享具有特效的短视频，其在印度非常受欢迎，但印度一些政界人士批评其内容不合适。





APP 分析公司 Sensor Tower 在 2 月表示，抖音在印度的下载次数超过 2.4 亿。 2019 年 1 月，安装抖音的印度用户有 3,000 多万，是上年同期的 12 倍以上。





抖音稍早在一份声明中称，相信印度司法系统，而且 “ 乐观认为将有一个让数以百万计的 ” 用户欢迎的结果。抖音未对该印度法院的决定进一步置评。





抖音在印度有

250

多位员工，并表示随着业务扩张，计划增加投资。

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路透社

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