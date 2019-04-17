中国或取消美国家禽进口禁令并增购猪肉 作为贸易协议一部分

两位熟悉中美贸易谈判的消息人士表示，作为贸易协议的一部分，中国可能会取消美国家禽进口禁令，并可能购买更多的猪肉来解决日益严重的供应短缺问题；但中国不愿解禁一种促生长药物，美国大约一半的猪群使用该种药物。





美国和中国正努力达成一项协议，以结束持续数月的贸易战。这场贸易战已使全球最大的两个经济体损失数十亿美元，并扰乱了全球金融市场和供应链。





美国总统特朗普的政府敦促北京解决有关中国在知识产权、强制技术转让和工业补贴等问题上的做法所引发的担忧。





美国政府还通过寻求降低关税、解除禁令和改革监管程序，以推动农产品在中国市场获得更大的准入。两名不愿透露姓名的消息人士表示，美国已要求北京解除对莱克多巴胺 (ractopamine) 和美国家禽的禁令。美国部分养猪场使用莱克多巴胺来帮助猪的生长。





消息人士称，中国谈判代表一直拒绝解除对使用莱克多巴胺的禁令，尽管北京方面可能会增加美国猪肉的进口，因为中国的养猪产业正受到疾病的严重破坏。





非洲猪瘟导致中国猪群大量损失，使这个全球最大的猪肉市场面临蛋白质短缺，这点燃了美国猪肉和家禽生产商的希望。





“ 我认为中国将尽一切可能让他们更容易进口蛋白质， ” 独立的美国畜牧业市场分析师 Bob Brown 表示， “ 这是一件如此巨大的事情， ” 他谈到非洲猪瘟时说。





据荷兰合作银行 (Rabobank) 称，随着猪瘟在中国蔓延，多达 2 亿头猪可能被宰杀或死于感染，从 2019 年起，中国的猪肉产量将减少 30% 。





爱荷华州立大学农业经济学家 Dermot Hayes 表示，他预计中国生猪数量减少后，中国将在 2020 年进口约 400 万至 600 万吨猪肉。他称，从美国进口的猪肉数量将取决于贸易协议，因为中国政府对美国猪肉的进口保持关税，并有其他供应商。

美国家禽和蛋类出口委员会主席 Jim Sumner 表示，中国家禽市场对美国生产商也有 “ 巨大的潜力 ” ，他对中国市场的估值为 5 亿美元。





“ 由于中国的非洲猪瘟疫情，在不久的将来，他们将面临真正的蛋白质短缺， ” 他说。





美国农业部预计，中国今年的鸡肉进口总量将激增 68% ，达到 57.5 万吨，这还不包括广受欢迎的鸡爪，因为非洲猪瘟促使消费者转向猪肉以外的蛋白质。这种病对猪是致命的，但对人无害。





自 2015 年 1 月以来，由于禽流感爆发，中国已经禁止所有美国家禽和鸡蛋进入中国。 2014 年，美国向中国出口了价值 3.9 亿美元的家禽和产品。在接下来的一年里，出口总额不到这个数字的五分之一，仅为 7,400 万美元。









两名消息人士称，尽管中国解除对美国家禽禁令的可能性越来越大，但北京方面正在寻求一条 “ 双向道路 ” ，并希望能够向美国出口一些家禽产品。





中国农业农村部没有回应置评请求。美国贸易代表办公室发言人拒绝置评。





美国一位肉类出口商表示，美国贸易代表办公室的官员暗示，中国不会取消对莱克多巴胺的禁令，不过贸易谈判仍在进行中。





2002

年，中国当局禁止在牲畜中使用莱克多巴胺。他们说，莱克多巴胺会导致人类的健康问题，而且与瘦肉精非常相似。瘦肉精是一种猪饲料的非法添加剂。欧盟也禁止莱克多巴胺，尽管美国等国说它是安全的。

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路透社

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