沙特核计划加速 美国务卿：绝不允许沙特有核武器

“ 沙特核计划加速！ ” 美国有线电视新闻网（ CNN ） 6 日以此为题报道称，最新卫星图片显示，沙特首都利雅得郊区的一个建筑工地，正在迅速转变为沙特的核反应堆，进展超过外界预期。尽管沙特方面一再坚持核计划的民用属性，但在中东局势复杂敏感的当下，此举引发了一些国际舆论的担忧。

报道援引国际原子能机构（ IAEA ）前核检查人员罗伯特 · 凯利的话称，上述地点正在安装一个实验型核反应堆， 3 个月前沙特宣布了这一项目。卫星图像显示，核反应堆建设 “ 进展迅速 ” ，预计 9 个月或一年后全部完成。沙特政府称其核项目用于和平目的，并欢迎国际监督。去年 7 月， IAEA 曾派遣检查小组前往沙特调查核项目建设情况。不过沙特王储穆罕默德 · 本 · 萨勒曼也曾于去年表示，如果伊朗开发核武器，沙特将 “ 尽快效仿 ” 。沙特能源部长还称，将寻求自主生产核原料，而非从外国进口。





有美国专家认为，沙特的核计划具有一定危险性。美国大学核研究所所长彼得 · 库兹尼克表示，沙特 “ 正逐步接近获得核武器 ” ，考虑到沙特一直拒绝签署 IAEA 有关限制开发核武器的附加协议， “ 如果（该国真的开发核武器），可能会引发一场灾难 ” 。 CNN 称，沙特开发核武器会让伊朗 “ 更加愤怒 ” ，地区安全形势更加紧张。美国国会则注意到，美国政府实际上一直允许美国企业向沙特出售 “ 非机密的、民用性质的 ” 核技术，支持沙特的核项目。库兹尼克建议，考虑到沙特核项目的安全风险，应当将其纳入国际监督机制， “ 为什么不像在伊朗一样，对沙特的核项目进行定期检查、监控呢？ ”

CNN

称，美国一直在战略上支持其中东盟友沙特，但卡舒吉案削弱了华盛顿对利雅得的政治信赖，美方也加强了对沙特核项目的监管。今年

2

月，美国国会的一份决议要求美国在出口核技术给沙特前，必须接受严格安全检查，确保沙特不会获得浓缩铀能力。美国国务卿蓬佩奥日前表示，美国政府不会允许沙特拥有核武器。他说：

“

特朗普总统清楚核扩散的危害，我们不会一边接受沙特政府的巨额订单，一边将核武器开发能力交给他们，使其威胁以色列乃至美国。是的，我们绝不（这样做）。

”

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