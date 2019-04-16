欧盟准备启动与美国的贸易谈判 但农产品不在讨论范围内

欧盟贸易执委玛姆斯托姆周一表示，欧盟准备启动与美国的贸易谈判，争取在年底前达成协议。





欧盟批准就两个领域展开协商，但法国表示反对，另外比利时弃权。农业并未包括在谈判范围内，这令欧盟与美国的意见仍存在分歧，后者坚称谈判应包含农产品问题。





欧盟投票批准执委会展开两个方面的协商：降低工业产品关税，以及更便于企业展示其产品符合欧盟或美国标准。





玛姆斯托姆表示，她现将联系美国贸易代表莱特希泽，看看何时可开始谈判。

“ 一等他们安排妥当我们就已准备就绪。 ” 玛姆斯托姆在记者会称。

莱特希泽发言人不予置评。





但美国参议院司法委员会主席格拉斯利表示，排除农业的美欧贸易协议 “ 不太可能 ” 在美国国会通过，因为许多议员都希望获得欧洲的农业准入。





“ 去除工业品关税和非关税壁垒只让我们达成部份目标，尤其是当我们在欧盟面对农业贸易的主要障碍时。 ” 格拉斯利在声明稿指出。 “ 农业是全球经济拼图中重要的一块，排除这个议题没有道理。 ” 格拉斯利本身也是爱荷华的农场主。





欧盟执委会已表示在工业品谈判中愿意讨论汽车；但不讨论农业。





“ 农业肯定不会纳入这些协商。这对欧洲来说是一条红线， ” 玛姆斯托姆表示。

她也表示，欧盟方面将于 10 月 31 日执委会任期结束前努力达成一个有限的协议。 “ 如果我们同意开始进行，我认为进度会相当迅速。 ”





玛姆斯托姆强调，潜在的关税协议远不如之前磋商的跨大西洋贸易与投资伙伴协定 (TTIP) 影响深远， TTIP 的协商在三年后停滞不前，现在则已经过时。





双方是彼此最大的贸易伙伴。两者之间的流动占全球贸易的 30% 。





欧盟执委会的一项调查估计，工业产品关税协议将使欧盟对美国的出口增加

8%

，美国对欧盟的出口料增加

9%

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路透社

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