美股收高 因中美制造业数据强劲

美国股市周一收盘上涨，为第二季开局奠定强劲基调，因美国和中国的制造业数据乐观，缓解了对全球经济放缓的忧虑。
标普500指数较去年9月创下的纪录收盘高位仅低2.2%，触动“黄金交叉”，即50日移动均线升穿200日移动均线。许多人认为，这一技术信号可能预示着短期内股市将进一步上涨。
数据显示，3月中国制造业意外恢复增长，为四个月来首次，这推动全球股市上涨。
“中国经济数据反弹，因此今日人们的风险意愿增强，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke表示，美国3月制造业数据亦好于预期，扶助投资者忽略疲弱的2月零售销售数据。
道琼工业指数.DJI收高329.74点，或1.27%，报26,258.42点；标普500指数.SPX上涨32.79点，或1.16%，报2,867.19点；纳斯达克指数.IXIC收涨99.59点，或1.29%，报7,828.91点。
市场对全球经济放缓的担忧打击了股市人气，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)在1月底宣布货币紧缩政策将比预期提前结束，因经济面临“多方面因素”的影响。美联储政策转变，推动10年期美国公债收益率下降至低于三个月国库券收益率，为逾十年来首次。
自那以来，10年期美国公债收益率已回升至高于三个月国库券收益率，且在周一触及一周高点。周一10年期公债收益率上升，扶助提振金融股，这板块在标普500指数11个类股中领涨。标普银行股跳涨2.9%。
“公债收益率已经消化了暗淡的前景，现在正部分回吐这种负面情绪，”SunTrust Advisory Services的首席市场策略师Keith Lerner称，“因此，我们看到资金正重新流向周期性领域，这就是金融业今日成为主要领跑者的原因。”
对经济增长放缓的担忧并未完全消散。距离第一季企业财报季还有两周左右，投资者正准备迎接美国企业利润自2016年以来的首次下滑。根据路孚特的数据，分析师预计季度收益将下降2%。
不过，标普500指数成份股周一多数上涨。只有必须消费品、房地产和公用事业类股出现下跌。随着10年期美债收益率上升，这些类股往往会下跌。
汽车类股上涨，此前中国国务院周日表示，决定从2019年4月1日起，对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。
芯片制造商的收入大部分来自中国，该类股也上涨。费城半导体指数上涨2.5%。
永利度假村(WYNN.O)股价上涨8.4%，是涨幅最大的标普500指数成份股企业，因3月澳门博彩收入环比增长。
来福车(Lyft)(LYFT.O)股价暴跌11.9%，收于首次公开发行(IPO)以下，此前经纪公司Guggenheim Securities给出这家公司的初始评级为“中性”。来福车上周五在纳斯达克上市。
纽约证交所涨跌股家数比为2.99:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为2.11:1。
有63只标普500指数成份股触及52周新高，没有股票触及新低。有68只纳斯达克指数成份股触及52周新高，28只触及新低。
美国各证交所共计成交71.1亿股，过去20个交易日的日均成交量为74.7亿股。(路透社)_____________
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