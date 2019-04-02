美股收高 因中美制造业数据强劲

美国股市周一收盘上涨，为第二季开局奠定强劲基调，因美国和中国的制造业数据乐观，缓解了对全球经济放缓的忧虑。





标普 500 指数较去年 9 月创下的纪录收盘高位仅低 2.2% ，触动 “ 黄金交叉 ” ，即 50 日移动均线升穿 200 日移动均线。许多人认为，这一技术信号可能预示着短期内股市将进一步上涨。





数据显示， 3 月中国制造业意外恢复增长，为四个月来首次，这推动全球股市上涨。





“ 中国经济数据反弹，因此今日人们的风险意愿增强， ”JonesTrading 首席市场策略师 Michael O'Rourke 表示，美国 3 月制造业数据亦好于预期，扶助投资者忽略疲弱的 2 月零售销售数据。









市场对全球经济放缓的担忧打击了股市人气，此前美国联邦储备委员会 (FED/ 美联储 ) 在 1 月底宣布货币紧缩政策将比预期提前结束，因经济面临 “ 多方面因素 ” 的影响。美联储政策转变，推动 10 年期美国公债收益率下降至低于三个月国库券收益率，为逾十年来首次。





自那以来， 10 年期美国公债收益率已回升至高于三个月国库券收益率，且在周一触及一周高点。周一 10 年期公债收益率上升，扶助提振金融股，这板块在标普 500 指数 11 个类股中领涨。标普银行股跳涨 2.9% 。





“ 公债收益率已经消化了暗淡的前景，现在正部分回吐这种负面情绪， ”SunTrust Advisory Services 的首席市场策略师 Keith Lerner 称， “ 因此，我们看到资金正重新流向周期性领域，这就是金融业今日成为主要领跑者的原因。 ”





对经济增长放缓的担忧并未完全消散。距离第一季企业财报季还有两周左右，投资者正准备迎接美国企业利润自 2016 年以来的首次下滑。根据路孚特的数据，分析师预计季度收益将下降 2% 。





不过，标普 500 指数成份股周一多数上涨。只有必须消费品、房地产和公用事业类股出现下跌。随着 10 年期美债收益率上升，这些类股往往会下跌。





汽车类股上涨，此前中国国务院周日表示，决定从 2019 年 4 月 1 日起，对原产于美国的汽车及零部件继续暂停加征关税。





通用汽车 (GM.N) 和福特汽车 (F.N) 股价分别上涨 1.8% 和 2.3% 。 1.8%2.3%





芯片制造商的收入大部分来自中国，该类股也上涨。费城半导体指数上涨 2.5% 。

WYNN.O) 8.4% ，是涨幅最大的标普 500 指数成份股企业，因 3 月澳门博彩收入环比增长。 永利度假村股价上涨，是涨幅最大的标普指数成份股企业，因月澳门博彩收入环比增长。





(Lyft)( LYFT.O 11.9% ，收于首次公开发行 (IPO) 以下，此前经纪公司 Guggenheim Securities 给出这家公司的初始评级为 “ 中性 ” 。来福车上周五在纳斯达克上市。 来福车股价暴跌，收于首次公开发行以下，此前经纪公司给出这家公司的初始评级为中性。来福车上周五在纳斯达克上市。





纽约证交所涨跌股家数比为 2.99:1 ，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为 2.11:1 。





有 63 只标普 500 指数成份股触及 52 周新高，没有股票触及新低。有 68 只纳斯达克指数成份股触及 52 周新高， 28 只触及新低。





美国各证交所共计成交 71.1 亿股，过去 20 个交易日的日均成交量为 74.7 亿股。 ( 路透社 )

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