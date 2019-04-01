新西兰通过武器修正案 已禁枪支回收计划在考虑中

据《新西兰先驱报》报道，新西兰副总理温斯顿 · 彼得斯与警察部长斯图尔特 · 纳什今日在新闻发布会上宣布，内阁今天批准了武器（禁止枪支、弹匣和零件）修正案，将于 4 月 8 日获得专责委员会的报告，并于 4 月 11 日通过法案，于 4 月 12 日生效。





据美联社报道，该修正案得到几乎 120 名立法者一致投票通过。法案将禁止 “ 军用式 ” 半自动武器和大容量弹匣，它还禁止可配备拆卸弹匣的半自动霰弹枪，和可以射击五发以上的泵动霰弹枪。法案将不会禁止农民和猎人经常使用的枪支，这些枪支包括可以持续射击 10 发的 22 口径半自动枪支或更小型的枪支，以及可以射击 5 发的霰弹枪。

立法者将在今年晚些时候推出更多控枪举措，包括建立国家枪支登记册、严谨的枪支许可证审查制度等。同时，法案中将设置新的罪行，如使用已禁枪支并拒捕，以及在公共场所非法持有被禁枪支。

一项关于已禁枪支的回收计划也在内阁的考虑中，直到今年 9 月底之前，持有已禁枪支的人可以将其交给警察而不被起诉，上缴者亦将获得政府的赔偿。纳什说，到目前为止，已有约 200 人上缴了他们的枪支，但许多人正在等待公布回收计划的更多细节。

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