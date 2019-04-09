美给华人贴“间谍”标签 美籍华人组百人会谴责

“ 百人会的所有成员 —— 均是美国公民 —— 被迫站起来反对将华裔美国人定位为潜在叛徒、间谍和外国势力代理人的日益普遍的种族定性 ” ，美籍华人精英组织百人会 7 日发表声明，谴责对华人贴上 “ 间谍 ” 标签。

据美国《侨报》 7 日报道，百人会周末在纽约曼哈顿举行 2019 年年会暨成立 30 周年庆典。该组织在 7 日发表的声明中称，过去几年，一些美国政府高级官员和备受尊敬的媒体、意见领袖等，都曾公开说明或暗示 “ 所有在美国的华人都应被怀疑从事不法活动 ” 。文中还特别列出了华裔水文学家陈霞芬和天普大学华裔教授郗小星及华裔科学家李文和的事件，说明了在过去数年 “ 华人间谍威胁论 ” 对这些无辜人士的诋毁和伤害。声明称， “ 这种基于种族和国籍的偏见行为违反了我们共同的美国理想，应该立刻被停止 ” 。





2018 年 2 月，美国联邦调查局（ FBI ）局长克里斯托弗 · 雷在美国国会听证会上公开称，在美所有华人学生学者都对美国社会造成威胁，指责中国学生学者是 “ 非传统的情报搜集人员 ” 。这一言论引发在美华人团体强烈不满，百人会等美国 13 个华裔、亚裔社区团体、组织联名致信克里斯托弗 · 雷，要求他当面解释澄清。百人会 7 日的声明称，克里斯托弗 · 雷有机会澄清自己的言论，但他选择了重复自己的观点， “ 在他看来，所有拥有中国血统的人都不可信赖 ” 。声明说， “ 对于华裔美国人而言，其影响令人不寒而栗：在科学界、商界、政界和学术界，华裔美国人报告说他们的工作和日常生活受到更严格的审查和偏见 ” 。

《侨报》引述百人会理事长王恒的话称，有必要澄清一些不正确的、片面的、欲加之罪的罪名， “ 事实胜于雄辩，（做）越多正面的事，就能够抵消反面的、负面的和不正确的信息 ” 。

美国各界为炒作 “ 中国间谍 ” 无所不用其极。据美联社报道，联邦检察官德默斯 5 日警告，大学和科技公司云集的波士顿是 “ 中国间谍的目标 ” 。近日，一名中国女子为参加活动惹出 “ 闯进海湖庄园 ” 闹剧，美国媒体和多名议员竟也扯出 “ 间谍论 ” 。





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