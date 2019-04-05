东南亚国家选择华为5G，美国警告

美国承认，许多国家并未听取美国有关允许中国科技巨头华为构建下一代高速无线网络（称为 5G ）可能带来的安全风险的警告。





这种趋势在东南亚尤其明显，即使是美国的盟友也在与华为合作，并在未来几年推出 5G 网络。





2 月，泰国在春武里启动了华为 5G 测试网络。泰国当局表示，华为 5G 服务比较廉价（可承受性）抵消了对网络安全的潜在担忧。





在菲律宾，其环球电信公司正在与华为合作推出全国 5G 网络。





在马来西亚，该国领先的通信和数字服务公司 Maxis 与华为签署了一份谅解备忘录，以合作和加速 5G 的发展。





本周，六名美国前军事官员，其中包括两名美国太平洋司令部指挥官，发出了一个直言不讳的警告：未来中国开发的 5G 网络可能在美国盟友中广泛采用。





他们说： “ 有理由担心，未来美国将不能使用依赖中国技术的网络在美国传统盟友或欧洲、亚洲及其他地区的新兴伙伴的领土上进行军事行动 ” 。 “ 商用 5G 系统固有的巨大带宽和接入潜力意味着未来有效的军事行动可能会受益于通过这些网络推送的军事数据 ” 。





美国国务卿蓬佩奥周四警告说，如果一些欧洲国家继续与中国科技公司建立关系，他们很快就会发现自己会脱离美国的情报和其他重要信息。





他在华盛顿举行的北约部长级会议之后表示： “ 我们已经完成了风险分析， ” “ 我们现在已经与我们的北约伙伴，与世界各国分享情报。我们已经明确表示，如果风险超过美国的门槛，我们将无法再分享这些信息。 ”





对于美国官员来说，中国建立的通信网络构成的威胁已经明显得不可能更明显了。





华盛顿传统基金会的高级研究员成斌说： “ 华为不是一家国有企业。但华为是一家中国公司，我们所知道的就是几件事。一般来说，中国公司将回应中国政府的要求。电信是国家脊梁的重要组成部分，它具有军事安全影响。它具有财务和经济影响。 ”





廉价 快速 安全？





华为坚称，如果中国当局要求华为将信息转交给中国当局，华为也不会这么做。但很少有外界分析人士认为任何中国公司会对抗中国的威权政府。美国官员在这个问题上更直接。





“ 我们所做的是为了我们的国家利益，我们看到像华为这样的公司，如果不是在中国中央当局的指导下，也是在其支持下。我们看到了 …… 挑战和潜在的威胁，这威胁我们网络系统的安全性。我们与朋友、伙伴和盟友一起做的最好的事情就是分享我们的信息，分享我们的经验， “ 负责东亚和太平洋事务的首席副助理国务卿帕特里克 · 墨菲在最近的美国和平研究所研讨会上告诉美国之音。





这一说法显然引起种种不同的评价，尤其是在美国庞大的电子窃听能力引起批评的多年之后。





总部位于伦敦的技术研究公司 Arete 的创始人理查德 · 克莱默表示，近年来美国安全机构的泄密事件表明，联邦政府与美国电信和科技公司之间在情报收集方面进行了密切合作。





他说，美国的立场似乎是： “ 我们不希望中国监视我们，但我们希望能够监视他们。 ”

压力会适得其反吗？





全球商业战略公司奥尔布赖特石桥集团东亚和太平洋业务总监安东尼 • 尼尔森表示，即使对那些担心中国影响力日益增强这个政治问题的国家，美国太多的压力也可能适得其反。





尼尔森表示： “ 希望平衡与美国和中国的军事关系的东南亚国家不会受到华盛顿安全关注的驱动，除了越南这一明显例外。 ”





近年来，越南就有争议的领土和贸易问题同中国存在紧张关系。越南驻美国大使告诉 VOA ，在该国经营的所有公司都需要尊重越南的主权。这位大使说： “ 我们有一个原则：他们需要尊重我们的主权，国家主权 ” 。（美国之音）





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