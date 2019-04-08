伊朗回应“支恐威胁”:将会像对待IS一样对待美军

“ 如果革命卫队被美国列入恐怖组织名单，伊朗将会像对待 ‘ 伊斯兰国 ’ 一样，将美军列为恐怖组织。 ” 针对美国《华尔街日报》日前有关美国拟将伊朗伊斯兰革命卫队列入恐怖组织黑名单的报道，伊朗议会外交政策与国家安全委员会主席法拉哈特皮什 6 日在其个人推特上做出上述回应。 “ 中东在线 ” 新闻网站评论称，伊朗和美国的角力已进入深水区，双方相互威胁将对方的军队列入恐怖组织，令人对形势发展感到担忧。

《华尔街日报》日前援引消息人士的说法报道称，美国官员准备把伊朗伊斯兰革命卫队列入恐怖组织黑名单，美国国务院最早将于本月 8 日宣布这一决定。若此举最终成真，将是华盛顿首次正式将另一个国家的军队列为恐怖组织。报道发布后，引发外界广泛关注，纷纷猜测在当前美伊关系持续恶化的背景下，美国政府是否真的会采取上述措施。不过，美国白宫、国务院以及五角大楼均拒绝就此进行回应。据伊朗《德黑兰时报》 6 日报道，伊朗议会外交政策与国家安全委员会主席法拉哈特皮什当天发表推文就有关报道进行了措辞严厉的回应。他表示，一旦美国将革命卫队列入恐怖组织名单，伊朗必将以牙还牙。不过截至发稿，伊朗当局及革命卫队方面尚未进行回应。





据报道，德黑兰和华盛顿此前曾多次相互指责对方支持恐怖主义，甚至称对方的行为是 “ 恐怖主义 ” 。有消息称，在美国政府内部，关于是否将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织的争论已经持续数月。一些人表示，革命卫队在叙利亚、伊拉克境内的布局正在影响美军在这两个国家的安全。但美国国家情报总监科茨警告说， “ 拉黑 ” 伊朗军队会给美军自身安全带来威胁。中东媒体认为，美国单方面退出伊核协议即将满一年。美方在此时透露出想要 “ 制裁 ” 革命卫队的消息标志着两国博弈的再升级。《德黑兰时报》称，迄今为止，美国已将数十个伊朗实体和个人列入黑名单，他们多多少少与革命卫队有关联，但后者作为一个整体，没有被列入黑名单。 2017 年，伊斯兰革命卫队总指挥官穆罕默德 · 阿里 · 贾法里曾对美国发出警告：如果特朗普继续对伊朗采取行动， “ 那么革命卫队将把美国军队视为 “ 伊斯兰国 ” 那样的组织。

除反对美国可能将革命卫队列为恐怖组织的举动外，伊朗也无法容忍美国在伊拉克、叙利亚驻军。当地时间

6

日，伊拉克总理迈赫迪率领高级代表团到访伊朗。伊朗最高领袖哈梅内伊在会见迈赫迪时强调，伊拉克必须尽快要求美军从伊拉克境内撤离，因为美军一旦在一个国家长期驻扎，让他们离开就会变得困难。哈梅内伊还表示，美国及其在中东地区的盟友并不愿意看到伊拉克出现民主进程，这有悖于他们的利益。而伊朗与伊拉克的关系已经超越邻国关系，伊朗将伊拉克的发展与繁荣视为对自己有利的事情。哈梅内伊还对美国、沙特在

“

伊斯兰国

”

被消灭前后对伊拉克的迥异态度提出批评。阿联酋《宣言报》称，伊朗和伊拉克正积极向对方靠拢，两国联合对伊朗应对来自美国的压力和挑战颇为有利。

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