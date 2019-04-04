韩国抢到中美两国前头 周五将率先推出5G服务

本周五，韩国将成为全球首个推出商用第五代 (5G) 服务的国家，三星新款 5G 智能手机盖乐世 S10 可支持这一最新无线网络技术。





凭借高居世界前列的智能手机渗透率，韩国正在与中国、美国和日本竞争 5G 市场，希望该技术将在智慧城市和自动驾驶汽车等领域带来突破，并推动其经济增长。 2018 年韩国经济增长已放缓至六年最低。





“ 韩国电信公司提供的服务和网络可满足韩国客户对速度和图像品质方面的高标准要求，这具有重大意义， ” 韩国最大移动运营商 SK 电讯 (SK Telecom)(017670.KS) 的执行副总裁 Ryu Young-sang 周三表示。





Ryu 表示， 5G 将改变游戏业版图，因其可使智能手机游戏的延迟达到最小，以保证流畅度。





这项技术所能提供的数据传输速度，比 4G 长期演进技术 (LTE) 快上 20 倍，低延迟的特性也使其能够更好地支持人工智能 (AI) 及 VR( 虚拟实境 / 虚拟现实 ) 。





有时 5G 的速度可以快上 100 倍。





韩国电信业者已经耗资数以十亿计的经费宣传 5G ， SK 电讯周三更是以韩流明星及奥运金牌选手作为 5G 首批客户，为其造势。





SK 电讯的 Ryu 称， SK 电讯和记忆体芯片附属企业 SK 海力士 (000660.KS) 正用 5G 技术建造一座高度数字化及网路化的工厂。





SK 电讯预期 2019 年底前将可吸引约 100 万名 5G 用户；该公司一共拥有 2,700 万用户。





规模较小竞争对手 KT Corp (030200.KS) 预料将推出较 LTE 服务更为便宜的方案，不限数据流量，且可分期四年购买 5G 设备。





一些分析师称，三星电子在 2 月率先推出 5G 手机，发布了盖乐世 S10 5G 手机和一款将近 2,000 美元的折叠手机，在这场 5G 竞赛中占据了领先优势。





规模稍小的同业 LG 电子 (066570.KS) 计划本月稍晚在韩国发布自己的 5G 智能手机。





在美国，移动通讯运营商威瑞森通讯 (Verizon Communications) (VZ.N) 计划 4 月 11 日在两个城市开通 5G 网络。





** 安全顾虑 **





虽然对使用中国华为电讯设备建设的 5G 网络存有安全方面的顾虑，让这些服务发布的筹备有些美中不足，但韩国的电信公司试图淡化相关影响。





“ 我不认为我们在韩国有安全问题， ”SK 电讯的信息通讯技术研究中心主管 Park Jin-hyo 对记者说。





他补充表示， SK 电讯使用先进技术阻止对 5G 网络的窃听或侵入行为。





韩国三大电信运营商中， SK 电讯和 KT Corp 不使用华为的 5G 设备。较小运营商 LG Uplus(032640.KS) 使用华为设备。





但 SK 电讯的管理人员称，如果韩国需要更多高频率基站，有可能召集包括华为在内的网络设备制造商进行公开竞标。 ( 路透社 )

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