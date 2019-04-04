李克强将访欧盟 中：盼双方沟通处理分歧

针对中国国务院总理李克强将赴欧出席中国欧盟领导人会晤，中国外交部副部长王超今天说，中方期待就双方关切的问题“坦诚沟通”处理分歧，坚定双方发展战略伙伴关系的信心。





王超并针对中国国家主席习近平及李克强今年首次出访都选择欧洲说，这体现了中国外交“对欧洲方向”的重视，且始终视欧盟为“重要战略伙伴”。





李克强将于 8 至 12 日前往比利时布鲁塞尔及克罗埃西亚，先后出席第 21 次“中国 ─ 欧盟领导人会晤”及第 8 次“中国 ─ 中东欧国家领导人会晤”。中国外交部今天为此举行媒体吹风会，王超在回答媒体提问时，作上述表示。





王超表示，李克强这次访问欧洲，是继习近平日前访问义大利、摩纳哥及法国后，中国与欧盟间“另一次重要的高层交往”，体现了中国外交“对欧洲方向”的高度重视，“拉开了今年中国外交的欧洲季”。





他说，欧洲是当今世界一支“重要的力量”，近来中欧关系确实交往频繁，这也是中国一贯支持“欧洲一体化”进程，始终视欧盟为“重要战略伙伴”的体现。





王超提到，对即将举行的第 21 次“中欧领导人会晤”，中方期待取得的成果是“共同促进全球治理，共建开放型世界经济”，巩固“维护多边主义”的共识，同时加强在世界贸易组织（ WTO ）改革等议题上的协调与合作。





他说，中方还期待“深化合作，共促繁荣”，加强共建“一带一路”倡议，与欧盟“欧亚互联互通”战略对接，促进欧亚大陆繁荣发展。并就双方关切的问题“坦诚沟通，妥善处理有关分歧”，坚定双方发展中欧全面战略伙伴关系的信心。（中央社）

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