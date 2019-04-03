美股在本季开局大涨后回落 沃博联发布盈警后暴跌

美国股市标普500指数周二收盘基本持平，从周一的本季度强劲开局中稍作休整，受沃博联(WBA.O)股价暴跌拖累，且经济数据并没有缓解人们对经济增长的担忧。
连锁药店沃博联暴跌12.8%，此前公司下调2019年获利增长预期，且公布的季度获利低于分析师预期。
包括沃博联在内的标普必需消费品板块下跌0.8%。竞争对手药店CVS Health(CVS.N)下跌3.8%。药品批发商AmerisourceBergen Corp (ABC.N)，Cardinal Health Inc (CAH.N)和McKesson Corp (MCK.N)也下跌。
沃博联对美股三大主要股指拖累最大。CVS和药品批发商个股也对标普500指数拖累较大。
不过，纳斯达克指数走高，因Facebook (FB.O)跃升3.3%。
数据显示，美国产资本财新订单2月下滑，出货量持平，这无助于提振温和的投资者信心。
2月扣除飞机的非国防资本财订单下滑0.1%，路透调查的分析师此前预计为持平。
此前公布的一项调查已经显示，中国制造业活动意外反弹，美国数据好于预期，推动标普500指数周一升至近六个月高位。
“就经济数据而言，我们仍看到喜忧参半的信号，”John Hancock Investments资本市场研究主管Emily Roland表示。
道琼工业指数.DJI收挫79.29点，或0.3%，报26,179.13点；标普500指数.SPX上涨0.05点，报2,867.24点；纳斯达克指数.IXIC收涨19.78点，或0.25%，报7,848.69点。
尽管面临压力，但标普500指数仅比9月底创下的纪录收盘高点低2.2%，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)暂停加息，投资者对解决美中贸易战越来越乐观。
不过，距离第一季度企业财报季还有两周左右，投资者正准备迎接美国企业利润自2016年以来的首次下滑。路孚特的数据显示，分析师预计季度收益将下降2%。
“有令人宽慰的迹象显示，全球经济并未陷入衰退，” Edward Jones投资策略师Kate Warne表示，“但仅仅有经济增长是不够的，我们还需要盈利增长。”
达美航空(DAL.N)提振航空股走高，该公司预测第一季度利润好于预期，股价上涨6.0%，道琼美国航空股指数上涨2.8%。
陶氏公司(DOW.N)从杜邦公司(DWDP.N)剥离后，在首日交易中上涨5.1%。
纽约证交所跌涨股家数比为1.13:1，纳斯达克证券交易所涨跌股家数比为1.04:1。
有45只标普500指数成份股触及52周新高，五只股票触及新低。有54只纳斯达克指数成份股触及52周新高，41只触及新低。
美国各证交所共计成交64.5亿股，过去20个交易日的日均成交量为74.6亿股。(路透社)
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