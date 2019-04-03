白宫称本周中美贸易谈判有望取得更大进展

白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)周二表示，中美本周的贸易谈判有望“取得更大进展”。美国商会称，执行机制和取消美国关税方面的分歧仍然是达成协议的主要障碍。
“我们预计将取得更大进展。我不能透露细节，但此次贸易磋商要比中美以往的任何贸易磋商规模更大、范围更广，而且存在一定的乐观情绪，”库德洛在美国商会表示。
库德洛承认仍然有问题需要解决，而且特朗普政府将聚焦于某些措施，使中国遵守改革承诺、打击知识产权窃取和强制技术转让，并降低关税和非关税壁垒。
美国贸易代表莱特希泽、财政部长努钦和中国国务院副总理刘鹤将于周三继续进行贸易谈判，几天前双方称上周在北京的谈判取得进展。
美国商会认为，美中达成协议、结束已拖延九个月的关税战的机会越来越大。美国商会是最大也是最具影响力的商业游说团体。
“我们正到达两国政府都明显希望达成协议的时刻。”美国商会国际事务主管Myron Brilliant对路透表示。“两国元首希望达成协议，他们需解决最后阶段的问题。这是关键的一周。”
自2018年7月以来，美中两国对数千亿美元的双向贸易加征关税，使得成本提高，扰乱了供应链和全球市场。
美国总统特朗普政府正施压北京，希望满足将改写两国贸易条款的一长串要求清单，其中包括改变中国知识产权保护、技术转让、产业补贴政策和其他贸易壁垒。
特朗普周二下午在白宫与北大西洋公约组织(NATO)秘书长史托腾伯格会面时，再度表示与中国的贸易谈判进展非常顺利。外界现在对这套说词已相当熟悉。
Brilliant说，本周在关税和执行等“棘手”问题上若是缺乏重大进展，本月达成协议的目标可能会落空。
Brilliant称，特朗普政府和美国企业希望解决结构性知识产权和市场经济问题，想办法确保中国履行其承诺。
美国官员倾向于用关税来保持对中国的影响力，并确保这些义务得到履行。但Brilliant表示，除非美国取消当前对中国商品征收的所有关税，否则中国不太可能同意一个包括美国单方面重新实施关税的执行机制。
商业面临的持续关税威胁将意味着，即使达成协议，投资受贸易战影响的企业或资产所面临的风险也不会结束。(路透社)
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