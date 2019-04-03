中国力推社会信用体系 媒体直言弊病多

中国推动社会信用体系，已有约20个城市订立评分指标，和使用公共服务的优惠与惩罚挂钩。财新网报导指出，许多评分和个人信用没有关系，而且容易造假、寻租，产生许多弊病。
苏州“桂花分”、杭州“钱江分”、厦门“白鹭分”、福州“茉莉分”等，这些都是地方政府对市民信用评价的体系，报导指出，全中国已有约20个城市推出这样的信用分数制度，和入学政策、图书馆服务、租房优惠、搭乘大众运输工具等挂钩。
然而，有别于当前国际上将征信讯息主要应用在金融活动和商务往来，中国地方政府收集的个人讯息和应用领域远超过此范畴。
今年3月，杭州地铁规定，逃票3次会纳入个人信用资讯档案；去年10月，北京规定在室内公共场所吸烟，除了有高额罚款，还会把处罚讯息纳入个人与工作单位的信用资讯档案。
报导引述专家意见认为，把交通违规纳入个人信用评分，是对当事人二次处罚，既没有法律依据，和信用也没有关系。反过来说，因不想在个人信用里留下纪录，当事人交通违规而行贿警方“销单”的可能性更大。
想提高信用分数，可以多从事公益活动，像是捐血、当志工等。但一名中国人民银行征信局人士表示，这些都可以造假，和个人信用也没有关系。
最争议的是，率先推出个人信用评分系统的江苏徐州市雎宁县，把围堵党政机关、企业、陈情闹事等纪录纳入个人信用扣分事项，作为管理手段。
法律界人士并质疑，即使一个人在某领域被罚，譬如多生一胎但没有缴足罚款，但因此限制此人在其他领域的基本权利，作法有失公平。
此外，滥用社会信用体系，也可能使真正的监管问题被忽略。
前中国人民银行征信中心副主任汪路曾撰文指出，大力倡导社会信用体系的负面作用之一，是给一些行业监管者不作为、推卸责任的借口，他直言，“指望社会信用体系或征信体系可以包治社会百病，这不仅天真，不切实际，而且有害”。（中央社）
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