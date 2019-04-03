红二代北京聚会捧习近平 称能创造历史奇迹

已故中共领导人毛泽东前秘书胡乔木的女儿胡木英日前在北京出席红二代聚会时表示，当今社会矛盾已累积到相当严重阶段，但相信在中共总书记习近平带领下，能创造历史奇迹。
香港明报今天报导，近200名中共创始人第二、第三代（红二代、红三代）3月31日在北京聚会，并观看庆祝中共建政70周年音乐会。胡木英以延安儿女联谊会会长的身分致开幕辞，并作上述表示。
胡木英表示，中共建政70年来，有成功也有失败和曲折，在当前风云多变的复杂情况下，习近平再次给大家「敲响警钟」。中共中央今年1月就重大风险问题举办全国省部级主要领导干部研讨班，证明改革开放40年来取得「巨大成功」的同时，积累的矛盾也到了相当严重的阶段。
她强调，中共面临的「执政考验、改开考验、市场经济的考验、外部环境的复杂性敏感性考验都扑面而来」，但她认为「历史证明中共就是在几乎不可能的历史绝境中创造历史奇迹的」，在当前国际形势和艰巨复杂的国内形势面前，习近平正带领大家「找回马克思主义、树牢共产主义的信仰和理想」。
除胡木英外，前中国国务院秘书长、中共调查部部长罗青长之子罗援等人也出席这场音乐会。
延安儿女联谊会成立于1984年4月18日。是父辈在中共延安时期生活、工作过，及在延安出生的中共红二代联谊组织，自1998年开始定期举行新年团拜会及不定期的小活动。（中央社）
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