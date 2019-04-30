权威机构为全球军费支出排名：美国军费超8国总和

斯德哥尔摩国际和平研究所29日发布新报告认为，美国军费7年来首次增加反映出特朗普政府的政策。

该研究所武器和军事开支项目主任奥德·弗勒朗说：“美国军费增加是特朗普政府从2017年开始实施新武器采购计划所推动的。”美国军费已达6490亿美元，是紧随其后的8国军费的总和。

报告称，自2016年以来，俄罗斯的军事预算一直在下降，已跌出前5名。与此同时，乌克兰的军费比前一年增长21%，达到48亿美元。

另据法国《费加罗报》网站4月29日报道称，全球军费支出已经连续2年增长，2018年达1.82万亿美元（比2017年增长2.6%）。按照斯德哥尔摩国际和平研究所年度报告说法，这是自1988年以来的最高水平，是各国为供养、培训和装备军队以及海外作战所花的费用。

斯德哥尔摩国际和平研究所武器和军事开支项目负责人奥德·弗勒朗博士强调：“增加支出的美国是这一费用总体上涨的（主要）责任者。其增长相对来说不算多（增加4.6%），但鉴于美国军事支出很高，影响依然很大。”凭借6490亿美元的军费，美国远远排在他国前面。

斯德哥尔摩国际和平研究所称，法国排名第5可被解释为军费多，同时也表明俄罗斯军费连续第2年下降。此外，奥德·弗勒朗博士指出，这更可被看成是“军事规划2个阶段之间”的暂停，她预计俄罗斯军费从2020年起将再次增长。

报道认为，高额的军费支出反映了世界的状态。当今世界不稳定，充满危险，经常受到恐怖袭击的损害，还有亚太地区、海湾地区、非洲邻国之间的紧张局势以及各种战争的损害。

奥德·弗勒朗博士分析说，在这种紧张的局势下，“特朗普及其政府增加预算主要是为了更新核武库并使其现代化。但他们也采取了更加黩武主义的讲话和姿态，例如重新提出‘大国竞争’概念，这是冷战时代的说法。这种情况在造成一种永久性的国际紧张局势”。

至于欧洲，奥德·弗勒朗博士表示：“它显示出想要在防务方面团结一致的意愿，但这是非常复杂的。这一观点并没有得到欧盟所有成员国的支持，尤其是那些东欧国家，它们非常看重自己与美国的双边关系。”尽管如此，斯德哥尔摩国际和平研究所还是提到了一些旨在使欧洲人紧密团结的积极决定。其中包括欧盟委员会将设立一个防务研究基金、法国和德国在政治上助力两国在地面装备与战机方面的合作、法国和意大利开始在军舰方面拉近关系。

又据美国《防务新闻》周刊网站4月29日报道称，斯德哥尔摩国际和平研究所的最新研究显示，全球总体军事支出增长2.6%，达到1.82万亿美元。2018年总值比2009年增长5.4%，比1998年（20年前）增长76%。

全球军事开支的60%来自5个国家：美国、中国、沙特阿拉伯、印度和法国。俄罗斯和英国是另外2个防务开支超过500亿美元的国家。

2018年，防务支出占全球国内生产总值的比值降至2.1%，即全球每个公民239美元，同比下降0.1%，比10年前下降0.5%。

2018年，俄罗斯自2006年以来首次跌出前5名。

2018年，南美的军费增长3.1%。这主要是由于巴西军费多年来第2次增长（5.1%）。非洲的军事开支下降8.4%，这是自2014年该地区军费达到峰值以来连续第4年减少。阿尔及利亚（减少6.1%）、安哥拉（减少18%）和苏丹（减少49%）的军费开支大幅缩水。有数据可查的一些中东国家的2018年军费也减少了1.9%。

2018年，所有29个北约成员国的军费总额为9630亿美元，占全球军费的53%。

2018年，土耳其军费增长24%，达到190亿美元，是全世界军费最多的15个国家中年度涨幅最大的国家。

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