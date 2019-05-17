美国从买卖两面夹击华为 恐殃及中美贸易磋商和科技行业

美国试图阻止中国华为技术有限公司购买美国关键技术的行动，令一些大型科技公司的销售前景受到质疑，并招致中国政府的强烈谴责，进一步加剧了贸易紧张形势。





华为美国供应商股价下跌，因市场担心这家中国公司将被迫停止购买美国的芯片、软件和其他零部件。此前特朗普政府禁止华为在未经特别批准的情况下购买美国的零部件和技术。





作为全球最大的电信设备制造商，华为表示，不能向美国供应商采购， “ 将给美国企业造成重大经济损害 ” ，并影响 “ 数以万计的美国就业岗位 ” 。





华为在一份声明中表示， “ 华为将立即寻求救济措施，并找到这一问题的解决方案。 ”





美国周三宣布的这项打击行动，是中美贸易战中的最新一枪。贸易战搅动金融市场大幅震荡，并有可能导致正在放缓的全球经济脱离正轨。





过去一周，中美贸易谈判似乎接近破裂，在美国宣布上调 2,000 亿美元中国输美商品关税后，北京方面采取反制行动，提高美国商品的关税。





中国商务部发言人高峰表示，美国应避免继续损害中美贸易关系，并指责美国政府在搞 “ 贸易保护主义 ” 。





“ 中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权利， ” 高峰对记者表示。





中国外交部也宣布，正式逮捕两名加拿大公民。这两人是在去年 12 月加拿大逮捕华为首席财务官孟晚舟后被拘留的。





美国要求引渡孟晚舟，指控她在华为与一家在伊朗运营的公司的关系问题上合谋欺诈全球多家银行。孟晚舟和华为否认了这些指控。

尽管加拿大表示，中国并未明确指出拘捕这两名男子与孟晚舟被捕相关，但专家和前外交官表示，他们毫不怀疑，中国是在利用这两起案件向加拿大施压。

** 经济影响 **

美国商务部周三表示，将把华为及其 70 家附属公司列入出口管制的 “ 实体名单 ” ，禁止这些公司在未经政府批准的情况下向美国公司购买零部件和技术。

后来，商务部将附属机构的数量修改为 68 个。这项行政令可能于本周生效。美国商务部发言人说，这一命令立即生效，涵盖包括华为在加拿大、日本、巴西、英国和新加坡等美国以外国家的子公司。

美国国会议员长期以来一直担心，华为的设备可能被中国政府用来监视美国人。民主党人和共和党人一致支持特朗普政府的这一行动。





共和党参议员鲁比奥表示，企业在与华为签订长期合同时应三思。他在推特上指出， “ 华为很快就会失去芯片、天线和手机操作系统等重要部件的供应。 ”





在针对华为的行动宣布之后，主要分析师周四下调其对几家美国微芯片公司的评估。









分析师 Christopher Rolland 下调了包括赛灵思 (XLNX.O) 在内的几家微芯片公司的目标价，称他认为华为已囤积了一到两年的美国零配件供应。 Susquehanna Financial GroupChristopher Rolland









此外，有越来越多的迹象表明，美中贸易战可能会渗透到更广泛的经济领域。









沃尔玛首席财务长 Brett Biggs 对路透表示，该公司将寻求缓解由此带来的痛苦，部分做法是尝试从其他国家采购。





** 关税是贸易战的起因 **





旨在解决中美贸易战的谈判上周陷入停滞，美国将价值 2,000 亿美元的中国输美商品关税从 10% 提高到 25% ，以此加大向中国施压的力度。





作为报复，中国本周宣布上调修订后价值 600 亿美元美国进口商品的关税。中国将美国去年决定加征关税视为贸易战的起因。





美国总统特朗普威胁要对另外价值 3,000 亿美元的中国进口商品加征 25% 的关税。特朗普奉行保护主义，并指责中国采取不公平贸易行为。





由于对美国商品征收关税的选择已所剩无几，中国可能会选择其他方式向美国施压，包括阻止企业并购和其他交易。





“ 他们还可以从其他方面下手，并购肯定是其中之一， ” 伯恩斯坦分析师斯 Stacy Rasgon 表示。





美国希望将中国在知识产权和政府补贴方面做出重大改变写入未来可能签署的贸易协议，而北京方面则坚持要求取消所有关税。





中国首席贸易谈判代表、国务院副总理刘鹤上周表示，双方在中国还须购买多少美国商品，以及贸易协议草案文本的平衡问题上也存在分歧。





截至

5

月

9

日当周，中国买家取消了

3,247

公吨的美国猪肉订单，这是逾一年来取消的规模最大的一批订单，对一直指望中国因非洲猪瘟而增加采购的美国猪肉行业是一个打击。

(

路透社

)

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