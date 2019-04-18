前特朗普顾问称中国拖延发放签证 因而无法出席北京论坛

曾在特朗普政府过渡团队的前美国国防部官员白邦瑞(Michael Pillsbury)周三表示，由于中国驻华盛顿大使馆未及时批准他的签证，使他无法前往中国出席一场论坛发言。
白邦瑞表示，他3月22日递交签证申请，但未及时获得核准让他出席4月14日在北京的论坛。
“所以，这是某种暗示讯息，或者只是一次失误吗。”他向路透表示，并称他还在“耐心等待签证发下来。”
中国外交部发言人陆慷表示，他需要去了解相关情况的细节，但原则上中国使馆是依法处理签证申请，中国乐见与美国的民间交流。
白邦瑞表示，拖延发放签证可能是为了报复美国对一些中国学者的签证进行限制。纽约时报周日报导此事，并引述了几位自称美国签证遭取消的中国学者的话。
他称自己接到邀请，将出席一个全球化智库(CCG)的论坛，该活动是CCG与中国商务部下属的一个协会联合举办的。
“我对于推迟发放(签证)的事情很吃惊，这种手段通常只会用到那些严厉批评中国的人士头上，”白邦瑞说。他写的一本书--“百年马拉松：中国取代美国称霸全球的秘密战略”，由中国国防大学译成中文。
“中方告诉我，他们认为我的观点是‘温和’鹰派，而不是‘超级鹰派’，如果是后者，他们就绝不会请我了，”他说。(路透社)
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