南韩商用5G起跑却爆Nokia设备延迟交货、品质不如竞争对手

各大电信厂开始争抢5G通讯设备市场，南韩的商用5G服务计画在本月5日起跑，但有韩媒报导，该国3大通讯公司因Nokia延迟提供设备，本月才开始架设基地台，甚至Nokia的设备品质不如三星、华为和爱立信等竞争对手。
韩媒《BusinessKorea》今（23）报导，南韩虽然计画在本月5日正式推出商用5G网路，但该国3大电信公司SK电讯、KT和LG U+因Nokia的5G设备延迟交付，在本月才开始布署5G基地台。Nokia原预计在今年1月交付其5G设备，但后来将交付时间推迟到4月。
目前，出于Nokia延迟交付问题，LG U +还未能在釜山设立5G基地台；KT最初决定在忠清道使用Nokia设备，但因延迟交付而被迫使用三星设备，而KT在忠清道的5G基地台有65％为三星产品，并因Nokia的设备品质问题，仅使用35％的Noika产品。
且在Nokia设备品质上，南韩电信商发现其产品性能低于三星、华为和爱立信等竞争对手，3大电信商中有员工透露，「电信商不愿使用Nokia设备建立5G网路。目前，3家公司都在网路建置上落后，也担心Nokia设备能否和其他公司设备交互运作」。
专家认为，Nokia的5G设备在数据处理能力、射频干扰和连接4G、5G频段进行数据传输上，未来容易受软体升级影响。行业分析师另猜测，Nokia未能及时向南韩市场供应5G设备，是因为该公司优先考虑欧洲市场，不像三星和华为将南韩市场放在首位。（自由财经）
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