日本庆祝新天皇登基放假10天 或给经济注入活力

各大电信厂开始争抢5G通讯设备市场，南韩的商用5G服务计画在本月5日起跑，但有韩媒报导，该国3大通讯公司因Nokia延迟提供设备，本月才开始架设基地台，甚至Nokia的设备品质不如三星、华为和爱立信等竞争对手。
韩媒《BusinessKorea》今（23）报导，南韩虽然计画在本月5日正式推出商用5G网路，但该国3大电信公司SK电讯、KT和LG U+因Nokia的5G设备延迟交付，在本月才开始布署5G基地台。Nokia原预计在今年1月交付其5G设备，但后来将交付时间推迟到4月。
目前，出于Nokia延迟交付问题，LG U +还未能在釜山设立5G基地台；KT最初决定在忠清道使用Nokia设备，但因延迟交付而被迫使用三星设备，而KT在忠清道的5G基地台有65％为三星产品，并因Nokia的设备品质问题，仅使用35％的Noika产品。
且在Nokia设备品质上，南韩电信商发现其产品性能低于三星、华为和爱立信等竞争对手，3大电信商中有员工透露，「电信商不愿使用Nokia设备建立5G网路。目前，3家公司都在网路建置上落后，也担心Nokia设备能否和其他公司设备交互运作」。
专家认为，Nokia的5G设备在数据处理能力、射频干扰和连接4G、5G频段进行数据传输上，未来容易受软体升级影响。行业分析师另猜测，Nokia未能及时向南韩市场供应5G设备，是因为该公司优先考虑欧洲市场，不像三星和华为将南韩市场放在首位。4月27日至5月6日，日本将为庆祝新天皇登基史无前例地放假10天，预计这将给低迷的日本经济至少带来短期提振。
预计酿酒厂、酒店、零售商、餐馆和列车运营商将从这10天长假中受益。银行、学校、政府机构和许多企业将在假期中关闭。
据旅行社JTB公司称，预计将有创纪录的2,470万人(约占日本人口的五分之一)出门旅游，其中大部分将在日本国内。
酿酒商朝日集团控股(2502.T)的发言人Yoshiie Horii表示，“日本人沉浸在节日气氛中，将迎来新的天皇时代和持续10天的假期。”该公司要在假期之前将旗下几个品牌的产量提高5-10%。 “我们认为这个假期将刺激消费者支出。”
每年的这个时候左右，日本都会有一个由多个节日组成的“黄金周”假期。而今年，日本当局决定放10天长假，以庆祝新天皇登基。
明仁天皇即位31年之后，将在4月30日退位，次日由皇太子德仁接任皇位。
日本民众提前几个月就做好了出游计划，造成以夏威夷及欧洲等地为目的地的热门旅游路线出现激烈竞争。Akiko Nishikata全家去年11月就打算预定黄金周前往夏威夷度假，但被告知名额已经销售一空。
“这是一生难得有一次的长途旅行机会，因此我们很失望，”Nishikata说道。结果他们将行程改为去北海道或者九州北部旅游。
此外，新天皇登基是因为明仁退位而非亡殁，因此消费者也无须因为守丧而有所节制。
为了纪念新时代来临，东京多家百货公司打算推出限量的纪念商品，包括标有“你好，令和”(Hello, Reiwa)字样的传统甜点，以及撒上金箔的精美西点。
摩根资产管理的全球市场策略师Shogo Maekawa表示，在日本休市期间，美国将会公布就业报告，而且有其他几件重大事件将发生。
“若海外市场出现风吹草动，而我们在这10天假期内又不能交易，这就麻烦了。”他说道。(路透社)
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