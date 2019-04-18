欧盟公布拟对美产品征税清单 包含飞机和拖拉机等

欧盟周三因与美国之间有关飞机补贴的争议，而宣布价值200亿美元的美国输欧商品拟征税清单，其中包括飞机、拖拉机、食品和手袋。
欧盟本周表示，准备与美国启动谈判以降低工业产品关税，但现在公布的清单或将导致欧美间再度爆发针峰相对的贸易争端。
美国政府周三表示，将取消禁止美国公民起诉在古巴经营的外国企业的规定，而外界认为欧盟企业也是被起诉的目标。这导致美国与欧盟的关系更趋紧张。
双方围绕对飞机制造商波音(BA.N)和空中客车(Airbus)(AIR.PA)提供的补贴，在世界贸易组织(WTO)已经争执了近15年。
美国上周公布了针对欧盟产品的长达七页的关税清单，包括大型商用飞机、乳制品和酒类等商品，以抵消价值110亿美元的欧盟对空客的补贴所造成的损害。
欧盟回之以价值约200亿美元的关税清单，其中也包括飞机和酒类商品。
欧盟这份长达11页的关税清单，还包括干果和番茄酱等各式各样农产品，以及冷冻鱼、烟草、手袋、手提箱、拖拉机、直升机和视频游戏机。
5月31日之前，欧盟这份关税清单将接受公众评价，之后可能进行修订。
美国和欧盟都已经表示，更愿意达成和解，从而不必导致互征关税。
“我们必须为我们的产业捍卫公平竞争的环境。但我要明确表示，我们不希望针锋相对，”欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示。
世界贸易组织(WTO)仲裁员尚未确定美国和欧盟飞机补贴案造成的损害金额或对策，不过美国针对空客补贴的投诉案进展较快，预计裁决将在6月或7月做出。欧盟针对波音补贴的投诉料在2020年初结案。(路透社)
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