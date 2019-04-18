苹果被控隐瞒中国等地需求下滑事实 投资者要求赔偿

苹果(AAPL.O)在一宗新的证券欺诈案件中被控隐瞒iPhone需求、特别是中国市场的需求大幅下滑的情况，导致真相曝光后公司市值在一天内蒸发740亿美元。
周二提出的这项起诉要求苹果向1月2日之前两个月内购买了该公司股票的投资者进行赔偿。苹果执行长库克(Tim Cook)在1月2日意外将公司季度营收预估调降高达90亿美元，部分原因是美中贸易战愈演愈烈。
这是自iPhone于2007年面市以来，苹果首次调降营收预估。
库克与苹果财务长梅斯特里(Luca Maestri)也被列为这项集体诉讼的被告。苹果周三未立即回应置评要求。
这起诉讼是由密西根州的养老金计划罗斯维尔市雇员退休系统向加州奥克兰联邦法庭提起的。
起诉状说，由于中美贸易关系紧张加上用户益发倾向于更换旧款iPhone手机的电池，导致iPhone需求下滑，引发苹果削减供应商的新iPhone订单，并且降价以减少库存。
诉状称，这些情况都没有在本应披露的时候披露，部份原因是苹果2018年11月1日决定停止披露iPhone的销量。
就在该诉讼提起的同一天，苹果与高通同意和解双方之间的所有诉讼。两家公司的争议主要集中在高通的移动芯片专利，以及苹果应该为使用这项技术支付多少钱。(路透社)
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