高通与苹果和解为解决与华为的争端铺平道路--分析师

芯片制造商高通公司(QCOM.O)与苹果公司(AAPL.O)旷日持久的法律纠纷出人意料地达成和解，几名分析人士表示，这为在5G手机发布之前，高通解决与中国华为技术有限公司的类似纠纷铺平了道路。
高通股价周二收高23%，周三盘前交易中又上涨10%，此前该公司与苹果签署了为期六年的专利授权协议。
如果周三的涨幅能守住，自宣布和解以来高通的市值将增加逾200亿美元。
这两家公司在调制解调器的专利和使用费问题上一直存在分歧。分析师估计，根据之前的专利使用费支付协议，苹果拖欠的使用费达50亿美元，约合每股2美元。
高通和华为在为同样的问题而战。
华为在2017年4月停止支付专利使用费，高通在今年1月表示，它已与这家中国公司签署了一项临时协议，并正在就最终解决方案进行谈判。
Cowen and Company分析师表示，“我们现在预计，高通即将与华为达成和解，后者也一直未支付高通的专利使用费，我们估计这将使高通的每股盈利再增加0.50-0.75美元。”
三家券商上调了对高通股票的评级，至少八家券商上调了目标价。路孚特的数据显示，在25家券商中，有14家将该股评级定为“买入”或更高，其余的评级为“持有”。
几名分析人士表示，与苹果和华为达成的和解不仅会带来更多的专利使用费，还会降低法律成本，还将有助于高通更专注于推出其5G调制解调器。(路透社)
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