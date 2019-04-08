不满棕榈油禁令 印尼和马来西亚联名致信欧盟

英国路透社消息称，印度尼西亚总统佐科 · 维多多和马来西亚首相马哈迪 · 穆罕默德日前向欧盟递交了一封联名信，反对欧盟逐步停止使用棕榈油作为可再生燃料计划。

《今日自由马来西亚》报也援引印尼分管自然资源部的海事部长卢胡特 · 潘贾斯坦的话称，这封信是 7 日发给欧盟的。他拒绝透露具体内容。

另有美国彭博社记者发推称，马来西亚和印尼棕榈油高级别官员将于本周前往布鲁塞尔，以表达对欧盟限制棕榈油作为生物燃料的不满。





据悉，两个东南亚国家与欧盟就棕榈油贸易已博弈数年。印尼和马来是棕榈油的两大主产国，两国总产量占全球总产量的 85% 左右。棕榈油可用于制造上千种家用产品，从零食到肥皂，以及生产生物柴油。





然而，棕榈油的高需求使得棕榈树种植面积扩张，进而破坏热带雨林，被外界指责增加温室气体排放。另外，棕榈油产业因涉及林火霾害扩散、童工和恶劣工作条件而饱受诟病。

欧洲议会早在 2017 年就通过了一项关于 “ 棕榈油及森林砍伐 ” 的决议，要求欧盟为进入欧盟市场的棕榈油生产商设定单一认证体系，并逐步淘汰棕榈油作为生物燃料。

此后，印尼与马来西亚积极与欧盟展开谈判，但并未有实施进展。今年 3 月，欧盟在收到一份 65 万人签名的请愿书及多个环保组织联盟的建议后，宣布棕榈油不是一种绿色燃料，由于其导致严重的森林砍伐，不应该被推广，棕榈油将在 2030 年前逐步从欧洲生物燃料的名单中消失。

在印尼贸易部看来，欧洲国家限制棕榈油进口与行业之间竞争有关，因为他们生产另一种植物油，例如植物油和菜籽油，价格远比东南亚生产的棕榈油要高。

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