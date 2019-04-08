赞比亚产科护士病床上求宽恕:12年调换5000名婴儿

美剧《绝望的主妇》中的桥段，现实中也在上演。

据肯尼亚 mwakilishi 网站 7 日报道，一名罹患癌症的的赞比亚护士近日承认，她之前在医院工作的 12 年时间里，调换了近 5000 名新生儿。





报道援引赞比亚媒体的说法，这位护士名叫伊丽莎白 · 姆韦瓦（ Elizabeth Mwewa ），患癌晚期的她在医院的病床上承认了自己过去的罪行，并想从被她伤害的人那里寻求宽恕。

据姆韦瓦介绍，她曾在赞比亚大学教学医院（ The University Teaching Hospital ）工作， “ 换婴儿 ” 这事，她干了 12 年。

姆韦瓦介绍，这 12 年为 1983 至 1995 年， “ 换婴儿 ” 曾经都成了自己的一种习惯，并且自己从中寻找乐趣。

她如今说， “ 我没什么可隐瞒的，在大学教学医院产科病房工作的 12 年里，我换了近 5000 名婴儿。 ”“ 我癌症晚期了，知道自己时日不多。我希望在上帝面前，在所有受影响的人，尤其是那些在我工作期间曾在大学教学医院分娩的人面前，坦白我的罪过。 ” 她说。

由于姆韦瓦的罪行，还曾使得一些夫妇在对他们的 “ 孩子 ” 进行 DNA 检测后离婚。





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