赞比亚产科护士病床上求宽恕:12年调换5000名婴儿

美剧《绝望的主妇》中的桥段，现实中也在上演。
据肯尼亚mwakilishi网站7日报道，一名罹患癌症的的赞比亚护士近日承认，她之前在医院工作的12年时间里，调换了近5000名新生儿。
报道援引赞比亚媒体的说法，这位护士名叫伊丽莎白·姆韦瓦（Elizabeth Mwewa），患癌晚期的她在医院的病床上承认了自己过去的罪行，并想从被她伤害的人那里寻求宽恕。
据姆韦瓦介绍，她曾在赞比亚大学教学医院（The University Teaching Hospital）工作，“换婴儿”这事，她干了12年。
姆韦瓦介绍，这12年为1983至1995年，“换婴儿”曾经都成了自己的一种习惯，并且自己从中寻找乐趣。
她如今说，“我没什么可隐瞒的，在大学教学医院产科病房工作的12年里，我换了近5000名婴儿。”“我癌症晚期了，知道自己时日不多。我希望在上帝面前，在所有受影响的人，尤其是那些在我工作期间曾在大学教学医院分娩的人面前，坦白我的罪过。”她说。
由于姆韦瓦的罪行，还曾使得一些夫妇在对他们的“孩子”进行DNA检测后离婚。
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