联合国报告：2018年全球超1亿人遭受重度饥饿

联合国粮农组织、世界粮食计划署等多家机构2日共同发布《2019年全球粮食危机报告》，称2018年全球有53个国家或地区的约1.13亿人遭受重度饥饿。这一数据比2017年的1.24亿人略有下降。
报告指出，冲突、气候变化与经济波动是导致粮食不安全的主要原因。2018年遭受重度饥饿人口中，近7400万人因冲突或安全局势动荡陷入饥饿，占总人数的三分之二。其中，也门、刚果民主共和国和叙利亚就有约3900万人。
约2900万人由于气候变化陷入重度饥饿，非洲受该问题影响最为严重。埃塞俄比亚、马拉维、肯尼亚等8个非洲国家有1960万人因气候问题遭受重度饥饿。
另有约1020万人因国家经济动荡而遭受重度饥饿，主要分布在布隆迪、苏丹和津巴布韦等国。
报告指出，尽管2018年重度饥饿的人口数量略有下降，但这一数据在过去三年始终维持在1亿以上，且受影响的国家范围正在扩大。此外，还有42个国家的1.43亿人的粮食安全面临压力，未来有可能演变为重度饥饿。报告预计，2019年，也门、刚果民主共和国、阿富汗、埃塞俄比亚、叙利亚、苏丹、南苏丹以及尼日利亚等国仍将经历全球最为严重的粮食危机。
报告称，防止冲突、维护可持续和平对于解决粮食危机可以起到“釜底抽薪”的作用。此外，为女性赋权、保障儿童营养、普及教育、改善乡村基础设施、加强社会保障等手段也将有利于增强各国应对粮食危机的能力。
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