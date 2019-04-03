韩国瑜签53亿MOU 柯文哲：卖水果不会解决我们的问题

台北市长柯文哲接受三立《94要客诉》专访，谈到对于高雄市长长韩国瑜日前出访中国时带进53亿元的农渔产采购MOU，柯文哲忍不住碎念，「卖水果不会解决我们的问题」。
柯文哲指出，台湾卖水果到广东有没有优势，占它总体经济几％，台湾卖水果到日本才有优势，因为要卖，要卖那个地方没有的水果，要卖那个地方不能种的水果，所以是要卖像是黑金刚莲雾之类的，这叫高级农产品，那解决也是农业生计的问题，那和卖没有关系。
柯文哲说，台湾如果卖水果到日本，因为日本是高纬度的，卖的是芒果、黑金刚莲雾，就有优势，这就叫产业，但卖的是气候和你一样的地方，完全一模一样，你要和我硬碰硬，那就要产业升级，卖高单价的，这个就不是卖的问题。
柯文哲强调，你技术好，对方就会买，技术不好，「你再签什么MOU也没有用」。
主持人追问，所以韩国瑜这次是卖对还是卖错？柯文哲则是笑而不谈，说「你把麦克风关掉，我就开始和你讲」。
谈到「韩流」现象，柯认为台湾浅碟政治，再加上网路的出现，让台湾开始进入海啸政治，「韩流」是台湾从浅碟政治迈向海啸政治的经典之作，但这其实不正常，也不是成熟国家应该出现的现象，尤其他到底行不行都不知道，你怎么敢这样子赌，「太扯了」。（自由时报）
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