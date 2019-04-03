新加坡亚太军警设备展 数据分析平台有助反恐情搜

新加坡「亚太军警设备展」今天开幕，展示边境安全、救援科技、无人机等最新科技，其中利用大数据平台的数据分析系统是主要亮点，可有效预防犯罪，更有助于反恐情搜。
亚太军警设备展（Milipol Asia-Pacific 2019）今天起在新加坡滨海湾金沙会展中心举行3天。台湾派代表与会，了解最新科技与反恐设备。
与会的台湾科技业者周震维告诉中央社记者，犯罪侦防科技应用领域很广，如以跨国界犯罪为例，防制人口贩运与毒品，以及反恐等工具都需要与时俱进，而数据分析平台则普遍受到各国关注。
新加坡「亚太军警设备展」开幕，图为参展业者展示的拆弹机器人。中央社记者黄自强新加坡摄108年4月2日
周震维表示，数据分析平台是以大数据分析为基础，主要目的在强化侦查案件速度，串联通联纪录、地点、影像分析等不同层面数据，让侦办案件人员快速获取多面向情报资料，验证情资真伪。
周震维以犯罪者如具有多重身分为例，说明犯罪者虽然会故意隐藏身分，但凡走过必留下「痕迹」，犯罪者日常生活「习惯」很难改变，常用的即时通讯软体就是其中一例，犯罪者犯罪时仍会使用相同通讯软体或拥有相同朋友圈，这些「习惯」多半不会变。
侦办案件人员可透过这种方式截取诸多重要数据，进行综合性数据分析，判断犯罪者身分，了解身分是否经过变造，不致误判。
周震维说，这套数据分析系统，受到欧美等国重视并采用，亚洲则如日本、韩国、马来西亚、泰国、印尼、台湾等地都采用。
两年一度的亚太军警设备展，除集聚全球超过300名业者共同展示边境安全、人流管制、威胁侦侧机制、救援科技、无人机等最新科技，同时有反恐、网路安全、组织性犯罪防治、公共安全等各领域专家共同举行3天的会议。（中央社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost