世卫组织：高低收入国家人口预期寿命差18.1岁

世界卫生组织4日发布报告显示，2000年至2016年，全球人口出生时的预期寿命提高了5.5岁。高收入国家人口预期寿命比低收入国家高出18.1岁。
根据这份《2019年世界卫生统计》，2000年至2016年间，全球人口出生时的预期寿命从66.5岁提高到72.0岁；出生时的健康预期寿命，即人们可以期望健康地生活的年数，从2000年的58.5岁提高到2016年的63.3岁。然而高收入国家同低收入国家仍有巨大差异，高收入国家死亡人口主要是老年人，但低收入国家死亡人口中约三分之一是5岁以下儿童。
报告还首次按性别对人口预期寿命进行了分析。数据显示，世界各地女性寿命普遍比男性长。报告指出，在女性难以获得卫生服务的地区，男女预期寿命差距最小。在卫生服务稀缺的低收入国家，每41名妇女中就有一人死于怀孕和分娩，而高收入国家每3300名妇女仅有一人死亡。随着医疗卫生水平的提高，女性的预期寿命增长显著。
报告称，造成男女寿命差异的原因，一些是生物学因素，一些受制于环境和社会因素，另一些则受到卫生服务影响。据统计，男性求医问药的情况普遍比女性更少，自杀、交通事故、谋杀给男性带来的风险更大。2016年的数据显示，30岁男性在70岁之前死于非传染性疾病的概率比女性高44%；男性自杀率比女性高出75%；15岁以上人口在交通事故中的死亡人数，男性是女性的两倍；谋杀造成的死亡人数，男性是女性的四倍。
世卫组织总干事谭德塞表示，按年龄、性别和收入情况分列数据，对于了解哪些人群在卫生问题上严重落后和相关原因非常重要。根据这些数据进行决策，可以推动创建一个更健康、更安全和更公平的世界。
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