新加坡拟立法打击假新闻 最高关10年

本周，新加坡公布了一项“反假新闻”法律草案，依据该法案，恶意散播假信息者将被处以最高100万新元的罚款和最长10年的监禁。
英国《金融时报》形容这项法案是“影响深远的”，英国广播公司（BBC）则援引批评者的论述称，担心这项新法律把太多的权力交给了新加坡政府，可能会威胁到公民的自由。
根据该法律草案，新加坡政府可针对其认定的关于公共机构的虚假说法，要求作者在该说法旁刊登更正。“恶意”散播假信息者将面临刑事制裁，包括最高达100万新加坡元的罚款和最长达10年的监禁。被控发布假信息者可向新加坡最高法院上诉或提出司法检讨。
该法案还将有待新加坡议会投票表决，但料将会被通过。
如何判断“假新闻”？
据英国广播公司（BBC）4月4日报道，新加坡律政部称，制订《防止网络假信息和网络操纵法案》（Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill）的目的，是为了确保“真实的言论和思想不会埋没在网络假信息之中，从而破坏民主进程”。
根据该法案，假新闻是指对事实的虚假陈述，包括捏造信息、歪曲事实，但不包括基于事实发表的个人观点、批评、讽刺或讥讽性模仿。
新加坡政府称，这项法案是必要的，他们保护新加坡人免受假新闻的影响，并教育他们认识假新闻可能造成的潜在危害——尤其是那些制造种族和宗教矛盾的假新闻。
BBC称，如何判断新闻是否属实成为法案最大的焦点。新加坡通讯部长称，各政府部门的部长是“判断假新闻的最佳人选”。律政部称，判断新闻真伪的最终权力在法院。
该法案赋予每个政府部长权力评估信息是否会对公众利益造成破坏，比如影响国家安全、公共卫生及对外关系等，是否会影响选举或公投结果，以及是否引起团体对立和仇恨等。
如果符合法案设定的条件，政府可要求Facebook、Twitter等社交平台对新加坡评定的假新闻加上警告字眼，并刊登“更正”版本。
新加坡律政部长尚穆根（K。 Shanmugam）称，“这种方式令读者可以有选择地阅读他们想要的信息。”
法案还规定，无论发布信息的人是否身在新加坡，只要信息可在新加坡传播，当局即可发布更正指示。
新加坡律政部称，法案只会针对“恶意破坏社会”的信息传播行为做出刑事制裁，有权要求作者把信息从网络平台上撤下。而一旦信息已经广泛传播，政府则可能要求主流媒体、社交网站等平台都刊登更正。
如果网络平台在六个月内发布三条以上“违反公共利益”的信息，会被当局要求刊登声明，公告自己的网站被列为假信息源，不得从中收取广告收益。
社交网络平台受影响
从新加坡政府部门目前的表态可以看出，相比个人用户将受到的监管，Facebook、谷歌和Twitter等社交媒体网站将是新法着重关注的对象。这三家国际社交网络平台的亚太总部都位于新加坡，目前，他们已分别就新加坡的新法案作出回应。
Facebook亚洲公共政策部副总裁西蒙·米尔纳（Simon Milner）表示，社交媒体平台在保护言论自由的同时，支持对虚假新闻实施减少伤害的监管措施。但他“对该法案的某些方面感到关切”，米尔纳担心，该法“赋予新加坡行政部门广泛的权力，可强迫我们删除他们所认为的虚假内容，并让我们主动向用户推送政府的通知”。
谷歌公司发言人敦促新加坡政府允许就拟议的法案“充分、透明地征询公众的意见”。
Twitter方面则表示正在研究评估这项法案，并“愿与新加坡政府就该法案进行接触”。
行业组织亚洲互联网联盟（Asia Internet Coalition）常务董事杰夫·佩因（Jeff Paine）表示，他担心这部拟议的法案“在认定何为真、何为假的事情上给予新加坡政府以完全的自由裁量权”。
人权观察组织亚洲区副主任罗伯森（Phil Robertson）认为，新加坡政府部门的部长不应该有权力独自判断信息的真伪。他说，“鉴于新加坡长期禁止批评政府官员的言论，当局对其声称的网络谎言和选举操纵的担忧极为荒谬。”
BBC、《金融时报》、《华尔街日报》和路透社等西方媒体机构同样在新加坡有驻站，他们发布的内容一旦被认定为虚假，也将受到影响。一些观察家还警告说，人们可能会因此停止在网上分享信息和发表评论。
面对质疑，新加坡政府称，这项法律不会影响言论自由。
尚穆根认为，法案设定的惩罚方式与直接删除帖文不同，不会危及言论自由。“我们已与几家科技公司讨论过，（其中一些）表示它们更倾向于删除（假信息）。”但尚穆根补充说，“法案打击的是对事实的虚假陈述，不会针对个人观点。无论合理与否，个人观点都不会受到影响。”
此外，尚穆根指出，通过发布更正，“人们可以想看什么就看什么，而且可以自己下判断”。
但是，香港浸会大学新闻系教授乔治亚（Cherian George）说，监管媒体的最佳方式是要求监管机构最大程度地避免政治干预，但该草案并没有提出独立的监管机构，反而赋予每位政府部长最大决策权。“因此对于政治家来说，是一种逃避责任的工具。”
据BBC报道，该法案将有可能于下月在新加坡议会进行表决。该报道指出，新加坡执政党人民行动党自1965年独立以来一直执政，且掌握着议会至少80%的席位，因此几乎可以肯定该法案将被通过成为法律。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost