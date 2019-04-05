北约秘书长：盟国增加军费的承诺不是为取悦美国

为期两天的北约外长会4日在美国首都华盛顿结束，会议就俄罗斯“威胁”和北约军费分担等问题展开讨论。
北约秘书长斯托尔滕贝格当天在记者会上表示，北约希望俄罗斯能重新遵守《中导条约》，同时也表示北约正在准备面对一个没有《中导条约》的世界，但他指出北约无意在欧洲部署配备核弹头的陆基导弹。
斯托尔滕贝格还说，北约将提升对格鲁吉亚和乌克兰海岸警卫力量的支持，并增加港口互访、情报共享和相关演练。他还要求俄罗斯释放去年在俄乌黑海冲突中扣留的乌克兰船员和船只。
斯托尔滕贝格表示，2016年以来，除美国外的北约成员已新增410亿美元国防开支，2020年底该数字将累计至1000亿美元。他希望所有盟友能继续履行增加国防开支的承诺，并表示该承诺并不是为了“取悦”美国。
此次北约外长会恰逢北约成立70周年，但会议前后美国与盟友间气氛并不融洽。美国总统特朗普2日在会见斯托尔滕贝格时，再次要求北约国家继续增加国防开支，并点名批评德国在军费分担上贡献不够。
美国副总统彭斯3日警告其北约盟友土耳其不得购买俄罗斯S-400防空导弹系统，并威胁称美国不会对北约国家向对手购买武器的行为袖手旁观。而土耳其外长恰武什奥卢3日早些时候明确表示，从俄罗斯购买S-400防空导弹系统的交易已成定局，土方不会对美国妥协。
2014年9月，北约在英国威尔士举行的峰会上设定了各成员国将国防预算占国内生产总值比重提升至2%的目标。据北约近日发布的数据，目前只有美国等7个国家“达标”。美国就国防开支问题一直向北约盟友施压，要求其履行承诺。
1949年4月4日，美国与加拿大、英国、法国、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、挪威、冰岛、葡萄牙、意大利共12国在华盛顿签署《北大西洋公约》。经过多轮扩张，北约目前有29个成员国。
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