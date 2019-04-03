果粉买单？Apple News＋上线两天订户冲破20万

苹果在三月底春季发表会中宣布了四大新服务，分别是Apple New+、Apple TV+、Apple Arcade 以及Apple Card 信用卡。其中，Apple News+ 已可确定短时间内不会在台推出，目前仅向美国、加拿大开放，今年稍晚会向英国、澳洲推出。而虽然开放地区相对稀少，但根据外媒报导，Apple News+ 推出两天内，就获得超过20 万订户，成绩可说是相当亮眼。
《纽约时报》报导，依据知情人士说法，做为苹果向用户推出的新服务之一，在3 月25 日发表会后上线的Apple News+，在服务推出后的最初48 小时内，就吸引了20万使用者订阅。这个成绩甚至超越了《Texture》订阅用户数量的最高峰。
根据苹果在发表会中的分享，Apple News+ 除了包含《华尔街日报》(Wall Street Journal)、《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)等新闻媒体的内容，还包含超过300 份线上杂志。而可以在Apple News+ 中加入杂志订阅服务，主要是因为苹果在先前收购了《Texture》这家公司的缘故。目前，Apple News+的订户数量仍旧跟《Texture》订户数量分开计算(苹果预定在5 月28 日才会关闭Texture 的服务，而Apple也允许现有Texture 用户可免费试用Apple News+ 一个月)。
不过Apple News+ 在上线两天之内就吸引20 万用户订阅，很可能不一定单纯与内容吸引力有关。在美国地区，Apple News+ 单月费用为9.99 美元、加拿大地区的订阅费用则是12.99 美元，重点是，苹果向Apple News+ 订阅用户都提供了第一个月免费的优惠。换句话说，在走过免费的第一个月期限后，Apple News+ 还能维持多少「真」付费订阅用户，才是见真章的时刻。（中时电子报）
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