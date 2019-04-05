5G手机商用服务鸣响竞争号角

新一代高速通信标准“5G”服务的号角已经鸣响。韩国电信（KT）4月2日宣布，将于5日推出世界最早的智能手机5G服务。美国也将于11日推出此类服务。在二十国集团（G20）中，到2020年底预计5G将在17个国家实现商用化。但美韩均为在有限的地区开始试点服务。在普及方面，除了各通信公司的投资速度之外，专用终端和服务的费用或许将成为关键。
韩国电信2018年12月起，通过国家分配的5G频段向一部分企业提供通信服务，自4月5日起推出消费者广泛使用的服务。此外，SK电讯（SK Telecom）和LG Uplus也将同时推出服务，韩国将抢在全球其他国家之前推出5G服务。
5G的实际速度达到4G的100倍，下载2个小时长度的电影将从5分钟缩短为3秒。4月5日起开始提供的专用内容是游戏和视频。韩国电信的负责人2日展示了把智能手机画面分割为5个部分，观看电子竞技（e-Sports）的利用方法，表示“能顺利显示多个影像，因为这是5G”。此外，还有通过专用设备观赏虚拟现实（VR）现场直播的内容。
面向智能手机的服务将以韩国为开端，向全世界普及。美国通信巨头威瑞森通信公司自11日起，在伊利诺伊州和明尼苏达州的2个城市提供5G服务，用于替代接入家庭的固定线路。
在日本，4月10日将确定获得5G频段的通信公司。日本移动通信商NTT docomo将在9月举行的橄榄球世界杯期间试验性提供服务，到2020年春季迎来5G全面普及。KDDI和软银也力争2020年推进商用化。
虽然5G服务将在世界范围内开始，但最初仅限于一部分地区。要在各国的广泛地区利用5G仍需要较长时间。
韩国电信的副社长李弼宰表示，“已建成3万个基站”，但2019年的覆盖区域仅限于首尔和釜山等首都圈以及韩国核心城市。威瑞森通信的首席技术官Kyle Malady表示，2019年内纳入服务范围的地区为“美国的约30个城市”。即使是在5G实用化领先的美韩两国，要在全境普及服务也需要数年时间。
影响5G普及的另外一个因素是费用。以威瑞森通信为例，流量无限量套餐现在为每月75美元，利用5G需要额外支付10美元。韩国电信的5G流量无限量套餐最低每月8万韩元，与4G的同样套餐相比便宜9千韩元，据称这是考虑到了争取早期普及5G服务的政府意向。（日经中文网）
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