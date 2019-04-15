太空旅行对人体基因变化是暂时的：返回地面后逆转

据国外媒体报道，多年以来，美国宇航局通过对比双胞胎兄弟马克•凯利和斯科特•凯利，对人类太空旅行产生的健康效应有了新的认识。2015-2016年，斯科特在太空轨道度过了340天，而马克一直在地球上，这向科学家提供了人体离开地球产生影响的重要数据。
这项最新研究报告发表在4月11日出版的《科学》杂志上，研究揭晓斯科特在太空中经历了一系列基因变化。令人惊讶的是，当他返回地面之后，身体大部分基因变化出现了逆转，恢复正常状态。《美国麻省理工学院技术评论》报告称，这对研究人员提供了宝贵意见，便于航天机构为更长期、更深入的太空任务做好准备工作。
在过去几年里，美国宇航局陆续发布了一些关于双胞胎的研究报告。最令人惊讶的是斯科特在太空中如何延长他的端粒，它是保护染色体的保护帽，至少在地球上，人体内端粒会随着年龄增大而逐渐退化。
虽然这项发现可能会引发人们对太空飞行如何影响人类寿命的猜测，但是这些变化都是短暂的。回到地球不足半年时间，斯科特体内延长的端粒逐渐恢复了正常，而在他返回地球后体内出现更短端粒却仍然存在。
之前对宇航员的研究表明，延长太空旅行时间可能损害他们的免疫系统。最新研究发现，这些变化很大程度上是暂时的，宇航员返回地球后很快可以恢复。这对人类抵达火星甚至更远的星球带来了希望。
但由于双胞胎研究只涉及到斯科特一人，很难判断群体性特征变化，因为缺少更多的双胞胎宇航员参与测试。研究报告作者克里斯•梅森（Chris Mason）称，这与我们首次测量某人的血压十分相似，只有我们开始测量许多人，才知道真实的参考数值。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost