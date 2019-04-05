谷歌宣布解散AI道德委员会：诞生后十天即夭折

当地时间4月4日，在经历了内部员工联名抗议和外部专家的批评后，谷歌宣布取消其于上周二新设立的人工智能道德委员会，即先进技术外部咨询委员会（ATEAC）。
4日下午，一名谷歌发⾔⼈对美国《VOX》新闻网站表示，公司已经完全解散了先进技术外部咨询委员会。对此，谷歌做出声明称：“很明显，在目前的环境中，先进技术外部咨询委员会⽆法按照我们想要的方式运作。因此，我们将关闭委员会并从头再来。我们将继续负责我们在AI提出的重要问题上的工作，并将找到不同的方式来获取有关这些主题的外部意见。”
3⽉26⽇，谷歌宣布成立人工智能道德委员会，即先进技术外部咨询委员会，希望通过哲学家、工程师和政策专家组成的团队帮助解决人工智能带来的道德风险。该委员会将与谷歌就面部识别和公平性等人工智能的主要问题进行磋商。当时，谷歌全球事务高级副总裁肯特·瓦克（Kent Walker）表示，该委员会将“为公司提供多元化的观点”。当时计划，从2019年4月开始，先进技术外部咨询委员会每年将举行四次会议，并编写报告，为谷歌的人工智能项目提供反馈。
第一届先进技术外部咨询委员会由8人组成，其中包括一位哲学家，一位经济学家，一位公共政策专家，以及来自数据科学、机器学习和机器人技术的几位研究人员。
然而，该委员会成员名单一经公布就遭到了各方指责。不少人工智能专家强烈反对，质疑Kay Coles James（凯·科尔斯·詹姆斯）和Dyan Gibbens（戴安·吉本斯）的加入。
凯·科尔斯·詹姆斯是美国传统基金会（Heritage Foundation）的主席，该基金会是一家保守派智囊团，曾传播有关气候变化的错误信息，也是一个反对调节碳排放的智囊团，对移民采取强硬立场，反对保护LGBTQ群体的权利。
本周一，谷歌员⼯开始传阅联名信，要求公司从委员会中剔除凯·科尔斯·詹姆斯，理由是她反对LGBTQ的观点和对移民的强硬立场。公开信称，“任命詹姆斯为先进技术外部咨询委员会成员严重破坏了谷歌在人工智能道德和公平方面的立场”，而且与委员会的宗旨背道而驰，无法保护边缘人群。超过2350名谷歌员工签署了这封信，另有约300名其他人士也签了这封信，其中包括人⼯智能研究人员。
另一位受到抨击的成员是一家无人机公司的创始人兼首席执行官戴安·吉本斯。2018年，谷歌曾为美国军方提供云人工智能以分析无人驾驶飞机图像，当时该项目遭到谷歌员工的强烈反对，4000名员工签署了一份请愿书，要求谷歌停止该项目，并且不得开发可用于战争的技术。谷歌随后表示不会续签合同并宣布了一系列人工智能原则。吸纳无人机公司创始人进入人工智能道德委员会让人们担心谷歌会重蹈覆辙。
3月30日，面对这个摇摇欲坠的人工智能道德委员会，另一位成员、卡耐基梅隆大学从事数字隐私问题研究的亚历山德罗•阿奎斯蒂（Alessandro Acquisti）教授宣布，他不会担任谷歌人工智能委员会的职务，因为“这不是从事这项重要工作的合适场所”。
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