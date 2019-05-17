华为对英国构成重大安全风险 绝不能允许其参与5G--前MI6官员

英国军情六处 (MI6) 前外国间谍机构负责人周四表示 , 中国的华为对英国构成重大安全风险，政府绝不能允许其哪怕是有限的参与 5G 网络建设。





有人将 5G 与冷战时期的军备竞赛相提并论，美国担心占据 5G 市场的主导地位会让任何像中国这样的全球竞争对手获得美方尚未准备好接受的优势。





特朗普政府周三对华为出招，以国家安全为理由禁止该公司在没有特别批准的情况下购买关键美国技术，并实行另一项实际上就是禁止美国电信网络使用华为设备的举措。





由于华为对美国供应商的依赖，这两项举措威胁到华为继续出售许多产品的能力，意味着美国政府在全球对该公司进行打击的力度明显升级。





美国认为，华为为通讯公司生产的手机和网络设备可能被中国政府用来进行间谍行为。





华为再三否认该指控，并在一份声明中称， “ 限制华为在美国的业务不会使美国更安全或更强大，相反，这只会限制美国使用更差且更贵的替代品，使得美国在 5G 领域落后。 ”





但英国部长们讨论了允许华为在该国部分 5G 网络建设中发挥有限作用。最终决定尚未公布。





“ 我非常希望在我写这篇文章时，还有时间让英国政府，以及可能的新首相重新考虑有关华为的决定， ”1996 年至 2004 年担任军情六处处长的 Richard Dearlove 表示。





Dearlove 在为英国智库 Henry Jackson Society 一份有关华为的报告撰写的前言中写道， “ 控制通信和流经其渠道的数据的能力，将是对社会和其他国家行使权力的途径。 ”





美国国务卿蓬佩奥本月访问英国时表示，英国需要改变对中国和华为的态度，将这个世界第二大经济体视为对西方的威胁，就像前苏联曾经构成的威胁一样。





** 仍在评估 5G 政策 **





当被问及政府是否会重新考虑对华为的立场时，英国首相特雷莎梅的发言人表示， “ 你知道，就华为而言，我们正在评估 5G 的正确政策途径，当声明准备就绪时，文化大臣将向议会通报最新情况。 ”





华为表示， Henry Jackson Society 缺乏事实依据，误解了现代中国和 5G 的本质。

“ 他们建议的孤立主义做法可能支持美国优先贸易政策，但很难看出这会给英国的国家利益带来什么好处， ” 华为表示，并称华为是一家独立的公司，没有听从北京的指示。





“ 我们希望并期待任何有关华为参与英国 5G 网络建设的决定都将基于确凿的证据，而不是毫无根据的猜测和毫无根据的指控， ” 该公司表示。





曾在英国情报部门工作 38 年的 Dearlove 表示，英国政府 “ 似乎已决定将一些最敏感的关键基础设施的开发 ” 交给一家中国公司，这让人深感担忧。





“

我们也不应该受到延迟部署

5G

网络，或者不得不接受一个技术能力较弱但成本更高的提供商的经济成本威胁的影响，

”

他表示。

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路透社

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