    • 2019年5月17日

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    英国首相特雷莎·梅将在退欧协议表决后设定辞职时间表

    星期五, 五月 17, 2019

    英国保守党1922委员会主席Graham Brady周四表示，在6月初议会再次对其退欧协议进行表决后，首相特雷莎·(文翠珊，Theresa May)将设定自己的辞职时间表。

    特雷莎·梅之前承诺在退欧协议获议会批准后辞职。但保守党内的很多人士希望她明确设定若协议第四次被否她将于何时辞职，其他一些人士则要求她立即辞职。

    首相决心确保我们退出欧盟，”Brady1922委员会的执行委员会和特雷莎·梅会面后称。Brady称双方进行了非常坦诚的交流

    英国政府表示，议会将能够在63日当周对退欧协议法案进行辩论和表决。

    我们同意在该法案二读后，她和我将会面商定新保守党领袖的选举时间表，”Brady说，不管退欧法案是否通过，都将进行这次商谈。

    特雷莎·12月在保守党的信任投票中过关。

    根据保守党现有规定，在一年内不能再挑战特雷莎·梅的领袖地位，但1922委员会的一些成员推动改变这些规则，以便在特雷莎·梅拒绝设定明确辞职日期的情况下迫使她提前下台。

    前英国外交大臣约翰逊称，他将角逐保守党领袖。(路透社)

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