伊朗总统:目前不适合与美对话 伊朗选择反抗美国

伊朗总统鲁哈尼当地时间21日在伊朗北部城市马库发表讲话时表示，鉴于伊美关系的紧张态势，目前不适合与美国进行外交层面的对话。

据伊通社报道，鲁哈尼在讲话中批评美国退出伊核协议的行为，认为美国试图在联合国框架下推动对伊制裁的做法别有用心。他说，伊朗将选择反抗美国。

鲁哈尼的这一表态被认为是对美国总统特朗普此前表态的回应。特朗普本月20日表示，美国目前不会对伊朗采取行动。如果伊方寻求对话，美方愿意接受，前提是伊朗必须已经准备好。

在美国有线电视新闻网21日公布的一段采访中，伊朗外长扎里夫称美国正在“玩非常危险的游戏”。他警告称，如果伊美紧张局势持续升级，美国将遭受“痛苦后果”。





扎里夫表示，伊朗无意于挑起紧张局势，但伊朗会进行自卫。他认为，各方应该以极度审慎的态度处理当前局势。他说，美国在中东地区部署大批军事力量的做法犹如在“玩非常危险的游戏”。

扎里夫称，伊朗不会与美国进行谈判，除非美国尊重伊朗、尊重各方达成的伊核协议。他呼吁美国立即停止对伊朗的经济制裁，特别是针对伊朗石油出口的制裁措施。他说。制裁措施已经严重损害伊朗人民的生活。

伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米日前也表态称，伊朗当前面临的威胁已经逼近本国边境，伊斯兰革命卫队已经做好应对威胁的准备。

伊美关系近期持续紧张。今年4月，美国宣布将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织，伊朗随后宣布将美国中央司令部及其驻西亚军队认定为恐怖组织。5月，美国宣布向中东部署“亚伯拉罕·林肯”号航母战斗群、战略轰炸机和船坞运输舰等以应对“伊朗威胁”。

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