研究显示海平面上升超预期 纽约等面临淹没威胁

据英国《新科学人》（New Scientist）杂志当地时间周一报道，科学家们最新公布的一项研究显示，由于格陵兰岛和南极洲巨大的冰盖在不断融化，全球海平面的上升速率可能远远超过预期，纽约、上海等数个全球沿海大城市未来都可能受到威胁。

报道称，此次是由22位顶尖科学家组成的团队，通过使用新技术来测量世界极地地区的冰雪融化的方式。

研究称，在最糟糕的情况下，由于全球变暖导致海平面上升，到本世纪末，包括美国沿海城市在内的全球多个城市的部分地区可能会消失在大海中。事实上，如果气候变化继续得不到控制，到本世纪末，世界各地的海平面可能平均上涨6.5英尺（约2米）。

“虽然这是一个‘最坏情况’的估计，但如果我们继续延续之前的排放方式，我们不排除会看到超过6.5英尺的海平面上升幅度”，该项该研究主导者，英国布里斯托大学教授乔纳·班伯（Jonathan Bamber）说。





根据《新科学人》杂志的报道，这个数字可能是联合国气候科学小组上一份重要报告中提出上限数字的两倍。

班伯表示，低洼的沿海城市最容易受到海平面上升的影响，如纽约、迈阿密、洛杉矶和旧金山湾区等。此外，全球其他大型城市的部分地区也会被大海淹没，包括英国伦敦和巴西里约热内卢。

“在全球范围内，如此幅度的海平面上升可能导致近70万平方英里的土地流失”，班伯说。

自1880年以来，全球海平面上升了近8英寸，但与浴缸中的水位上升不同，它不会均匀地上升。科学家表示，全球变暖将是未来海平面上升的主要原因。他们认为最严重的不确定性是巨大的南极冰盖融化速度有多快。

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