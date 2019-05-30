华为挑战美国防法案违宪 加大力度反击制裁

中国电信设备制造商华为向法庭提出一项动议，要求宣布美国一项国防法案违宪，这是该公司反击美国政府制裁的最新行动。





华为在 3 月时就美国禁止联邦机构采购华为设备及服务提起诉。华为周二在美国德克萨斯州东区地方法院提交了此案的简易判决动议，请求法院宣布美国 2019 年国防授权法案 (NDAA) 违宪。





美国国会去年夏季通过的 NDAA 以国家安全考虑为由，禁止联邦机构及其承包商使用华为设备，称该公司与中国政府有关联。





作为全球最大的电信网络设备生产商，华为已多次否认其受中国政府、军方或情报部门控制。





美国国务卿蓬佩奥周三继续向华为施压。





“ 华为是中国政府的工具， ” 蓬佩奥在接受福克斯商业网采访时表示， “ 他们联系紧密，这是美国人很难理解的事情。 ”





众达律师事务所合伙人、华为首席律师 Glen Nager 告诉路透，美国法院已同意了一项在 9 月就双方动议举行听证会的安排。





一些法律专家表示，华为的诉讼可能会被驳回，因为美国法院不愿对政府其他部门的国家安全决定进行事后评判。





这场诉讼 “ 将是一场硬仗，因为国会拥有广泛的权限，可以保护我们免受被认为的国家安全威胁， ”McCarter & English 律所的政府合同律师 Franklin Turner 表示。





2018 年 11 月，一家联邦上诉法院驳回了俄罗斯网络安全公司卡巴斯基实验室 (Kaspersky Lab) 提起的类似诉讼，当时该公司对禁止其软件用于美国政府网络的禁令提出挑战。





**‘ 危险的先例 ’**





本月早些时候，美国商务部将华为列入贸易黑名单，禁止美国企业与华为开展业务，此举立即在科技行业引发轩然大波。





华为的首席法务官宋柳平周三表示，公司正在评估反击美国禁令的方法。他说，美国禁令影响了 1,200 多家华为供应商，并可能影响 170 个国家的 30 亿用户。





宋柳平表示，强大如美国，以举国之力，乃至动用全球外交资源，打压一个私营企业，不公平，也开创了一个危险的先例。





“ 今天是电信行业和华为，明天就可能会是任何行业，任何企业， ” 他在华为深圳总部对记者表示。





对华为的禁令，加上美国对华为及其首席财务官提出的银行欺诈和企业盗窃指控，加剧了中美之间的贸易战。





针对华为的禁令暂缓 90 天实施。华为否认其产品构成安全威胁，并抗议华盛顿试图限制其业务的做法。





华为高级副总裁兼企业传播主管彭博 (Vincent Pang) 表示，行政令和黑名单已经超出了正常市场竞争的范畴。





“ 这可能导致全球科技生态系统和标准开始分裂， ” 彭博周三在华为总部表示。

彭博还表示，他预计

“

政治

”

形势不会推迟

5G

网络技术在中国的推出。

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路透社

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