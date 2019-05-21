美股下跌 因华为遭美国政府制裁重创科技股

美国股市周一下滑，因白宫限制中国电信设备公司华为重创科技股，引发市场担忧此举会进一步加剧中美贸易紧张局势。
自白宫上周将华为列入贸易黑名单以来，已有多家公司暂停了与这家全球最大电信设备制造商的业务往来。路透社周日报导，Alphabet(GOOGL.O)旗下谷歌(Google)已经暂停与华为的部分业务合作，不再进行需要开源(开放原始码)许可范围以外的软硬件转让和技术服务的业务。 手机配件生产商Lumentum(LITE.O)宣布已停止向华为发货。
标普500指数科技股收跌1.75%，在11个主要板块中跌幅最大。包括华为供应商高通、博通和美光科技(MU.O)在内的费城半导体指数急跌4%，至两个多月来的最低水平。
苹果公司(AAPL.O)股价重挫3.1%，成为华尔街主要股指的最大拖累。该股稍后进一步承压，因汇丰警告称，最新一轮关税上调，会导致苹果产品价格上涨，可能对需求造成“可怕的后果”。
“政治风险现在已经变成商业风险，" Washington Crossing Advisors高级投资组合经理Chad Morganlander表示。“这可能给许多科技企业的盈利预期造成重大影响。”
道琼工业指数.DJI下跌84.1点，或0.33%，收报25,679.9点；标普500指数.SPX收跌19.3点，或0.67%，报2,840.23点；纳斯达克指数.IXIC收低113.91点，或1.46%，报7,702.38点。
华尔街主要股指在5月初触及纪录高点后屈服于抛压而下跌，因市场对美中贸易战将长期持续下去的担忧与日俱增。标普500指数有望录得自去年12月抛售以来的最大月度跌幅，目前较历史高点低近4%。
“贸易战越拖得越久，局面就会越来越严重，" James Investment Research投资组合经理Matt Watson表示。“我们目前不会入市大举买进。”
在上涨股中，Sprint(S.N)和T-Mobile US(TMUS.O)走高，此前联邦通信委员会主席Ajit Pai表示支持两家电信公司合并。不过，Sprint和T-Mobile稍后缩减涨幅，因彭博报导称，美国司法部倾向于不批准这笔交易。
不过，Sprint收盘急升18.8%，T-Mobile上涨3.9%。
Dish Network(DISH.O)在表示将以8亿美元收购EchoStar的广播卫星服务资产后下跌5.9%，不过该股在午后交易中削减跌幅。
纽约证交所下跌股与上涨股家数比为2.03:1，纳斯达克市场为1.81:1。
有25只标普500指数成份股触及52周新高，11只触及新低；有35只纳斯达克指数成份股触及52周新高，152只触及新低。
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