美股下跌 因华为遭美国政府制裁重创科技股

美国股市周一下滑，因白宫限制中国电信设备公司华为重创科技股，引发市场担忧此举会进一步加剧中美贸易紧张局势。













500 指数科技股收跌 1.75% ，在 11 个主要板块中跌幅最大。包括华为供应商高通、博通和美光科技 MU.O) 4% ，至两个多月来的最低水平。 标普指数科技股收跌，在个主要板块中跌幅最大。包括华为供应商高通、博通和美光科技在内的费城半导体指数急跌，至两个多月来的最低水平。









“ 政治风险现在已经变成商业风险， " Washington Crossing Advisors 高级投资组合经理 Chad Morganlander 表示。 “ 这可能给许多科技企业的盈利预期造成重大影响。 ”









华尔街主要股指在 5 月初触及纪录高点后屈服于抛压而下跌，因市场对美中贸易战将长期持续下去的担忧与日俱增。标普 500 指数有望录得自去年 12 月抛售以来的最大月度跌幅，目前较历史高点低近 4% 。





“ 贸易战越拖得越久，局面就会越来越严重， " James Investment Research 投资组合经理 Matt Watson 表示。 “ 我们目前不会入市大举买进。 ”









不过， Sprint 收盘急升 18.8% ， T-Mobile 上涨 3.9% 。





Dish Network( DISH.O 8 亿美元收购 EchoStar 的广播卫星服务资产后下跌 5.9% ，不过该股在午后交易中削减跌幅。 在表示将以亿美元收购的广播卫星服务资产后下跌，不过该股在午后交易中削减跌幅。





纽约证交所下跌股与上涨股家数比为 2.03:1 ，纳斯达克市场为 1.81:1 。









有 25 只标普 500 指数成份股触及 52 周新高， 11 只触及新低；有 35 只纳斯达克指数成份股触及 52 周新高， 152 只触及新低。





美国各证交所共计成交

64

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

70.1

亿股。

(

路透社

)

Twitter

sgnypost





