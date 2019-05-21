华为不会狭隘排除美国芯片但有备份 5G绝对不会受影响--任正非

面对美国对华为的打压，华为创始人任正非周二接受中央广播电视总台采访时表示，美国的 “90 天临时执照 ” 对华为没有多大意义，华为已经做好了准备；不会轻易狭隘地排除美国芯片，但如果出现供应困难也有备份。





央视新闻客户端发布对任正非的采访称，华为一年前就受到美国实体管制，美国政客目前的做法低估了华为的力量；并强调华为的 5G 不会受影响，在 5G 技术方面华为做到了前列。





“ 我们在 ‘ 和平时期 ’ 都是一半来自美国芯片，一半来自华为，我们不能孤立于世界。 ” 任正非表示，我们也能做美国芯片一样的芯片，但不等于说我们就不买了。

他称，华为非常感谢美国企业，他们做出了很多贡献， “ 大家要骂就骂美国政客，这件事不关美国企业什么事情。 ”





他介绍， 5G 容量是 4G 的 20 倍， 2G 一万倍，耗电下降 10 倍，体积下降 70% 。华为有几十年都不会腐蚀的材料，这些特性很适合欧洲。欧洲跟华为沟通很密切。





“ 华为的 5G 是不会受影响，在 5G 技术方面，别人两三年肯定追不上华为。 ” 他说道。

任正非指出，美国科技深度和广度上还是值得学习，很多小公司产品超级尖端，但是在 5G 方面华为做到了前列。





中国华为表示，将继续为其智能手机和平板电脑提供安全更新与服务。此前谷歌

表示将遵守禁止华为获得其安卓操作系统更新的命令。华为创始人任正非表示，受近期美国禁令的影响，华为的成长

“

可能放慢，但只是小幅度的

”

。（路透社）

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