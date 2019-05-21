华为不会狭隘排除美国芯片但有备份 5G绝对不会受影响--任正非

面对美国对华为的打压，华为创始人任正非周二接受中央广播电视总台采访时表示，美国的“90天临时执照”对华为没有多大意义，华为已经做好了准备；不会轻易狭隘地排除美国芯片，但如果出现供应困难也有备份。
央视新闻客户端发布对任正非的采访称，华为一年前就受到美国实体管制，美国政客目前的做法低估了华为的力量；并强调华为的5G不会受影响，在5G技术方面华为做到了前列。
“我们在‘和平时期’都是一半来自美国芯片，一半来自华为，我们不能孤立于世界。”任正非表示，我们也能做美国芯片一样的芯片，但不等于说我们就不买了。
他称，华为非常感谢美国企业，他们做出了很多贡献，“大家要骂就骂美国政客，这件事不关美国企业什么事情。”
他介绍，5G容量是4G的20倍，2G一万倍，耗电下降10倍，体积下降70%。华为有几十年都不会腐蚀的材料，这些特性很适合欧洲。欧洲跟华为沟通很密切。
“华为的5G是不会受影响，在5G技术方面，别人两三年肯定追不上华为。”他说道。
任正非指出，美国科技深度和广度上还是值得学习，很多小公司产品超级尖端，但是在5G方面华为做到了前列。
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