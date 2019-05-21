    • 2019年5月21日

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    华为不会狭隘排除美国芯片但有备份 5G绝对不会受影响--任正非

    星期二, 五月 21, 2019 , , , ,

    面对美国对华为的打压，华为创始人任正非周二接受中央广播电视总台采访时表示，美国的“90天临时执照对华为没有多大意义，华为已经做好了准备；不会轻易狭隘地排除美国芯片，但如果出现供应困难也有备份。

    央视新闻客户端发布对任正非的采访称，华为一年前就受到美国实体管制，美国政客目前的做法低估了华为的力量；并强调华为的5G不会受影响，在5G技术方面华为做到了前列。

    我们在和平时期都是一半来自美国芯片，一半来自华为，我们不能孤立于世界。任正非表示，我们也能做美国芯片一样的芯片，但不等于说我们就不买了。
    他称，华为非常感谢美国企业，他们做出了很多贡献，大家要骂就骂美国政客，这件事不关美国企业什么事情。

    他介绍，5G容量是4G20倍，2G一万倍，耗电下降10倍，体积下降70%。华为有几十年都不会腐蚀的材料，这些特性很适合欧洲。欧洲跟华为沟通很密切。

    华为的5G是不会受影响，在5G技术方面，别人两三年肯定追不上华为。他说道。
    任正非指出，美国科技深度和广度上还是值得学习，很多小公司产品超级尖端，但是在5G方面华为做到了前列。

    中国华为表示，将继续为其智能手机和平板电脑提供安全更新与服务。此前谷歌(GOOGL.O)表示将遵守禁止华为获得其安卓操作系统更新的命令。华为创始人任正非表示，受近期美国禁令的影响，华为的成长可能放慢，但只是小幅度的。（路透社）

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