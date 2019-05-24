华为副董事长遭美企控告窃机密 蓬佩奥斥任正非 隐瞒与北京关系

美国政府把华为列入出口管制实体清单后，已遭多间科技企业停止业务合作，其他的针对性行动亦蜂拥而至。外电报道，一间美国初创企业入禀控告华为副董事长徐直军，指他涉嫌指示下属窃取商业机密，案件将于下月3日在得克萨斯州联邦法庭开庭。另一方面，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）批评华为创办人任正非，在谈及华为与北京政府的关系时说谎，并预期会有更多美国公司切断与华为的关系。
《华尔街日报》引述法庭文件称，具微软背景的美国晶片初创企业CNEX Labs去年入禀，控告徐直军指示华为一名工程师，在2016年6月假扮潜在客户与CNEX Labs管理层会面，以获取商业机密资讯，该工程师其后撰写一份有关CNEX技术的报告，交给华为晶片开发子公司海思半导体。华为则反驳指控，形容是误导且不实，将在法庭上予以反击。
传向南韩施压封杀华为
华为与CNEX Labs早有恩怨，CNEX Labs的华裔共同创办人黄义仁于2011年仍是华为科技的员工，他2013年5月离职创业，并将其拥有的专利技术转让给CNEX Labs。华为曾在2017年控告CNEX Labs和黄义仁窃取技术及挖走华为14名员工。
美国官方继续死咬华为不放，蓬佩奥接受CNBC访问时表示，华为不仅与中国紧密相连，还与中国共产党关系深厚，这种关联令使用华为网络传送的美国讯息处于危险境地。华为一再否认受到中国政府、军方或情报机构控制。蓬佩奥驳斥任正非有关华为永远不会分享用户机密的说法，“这肯定是假的，他们不与中国政府合作是一种错误的说法，中国法律要求他们这样做，在这一点上，华为首席执行官至少没有告诉美国人民真相，也没有告诉世界真相。”他希望美国企业切断与华为的生意来往。
松下停合作 东芝曾断供
另外，南韩《朝鲜日报》引述首尔外交消息人士报道，美国政府一再透过各种外交渠道向南韩外交部传递讯息，称使用华为产品可能带来安全风险。报道指出，美国国务院一名官员最近与南韩官员会面时，提到采用华为设备的南韩电讯企业LG Uplus不应被允许在南韩敏感地区提供服务，又称即使不是立刻，最终也需要把华为赶出南韩。
华为的供应链仍然不明朗，昨日有报道指日本松下（Panasonic）将暂停对华为供货，虽然松下中国的官方网站发声明否认，日本发言人却表示，要查证中国官网声明的真实性。日本东芝（Toshiba）因为要检查供应予华为的产品是否包含源自美国的零部件，曾暂停向华为出货，其后确认未牴触美国禁运措施，已恢复供货。
不过，也有不少供应商继续支持华为，全球最大晶片代工厂台积电称，公司绝对符合全球贸易法规，内部设有非常完备出口管理系统，不需改变现有对华为的出货安排。英国电讯运营商EE公司重申，将继续在其部分5G网络基础设施中采用华为设备，但暂缓推出华为5G手机。至于早前传出有关DHL香港停收华为快件，DHL快递官方微信发表声明否认。
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