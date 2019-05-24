华为副董事长遭美企控告窃机密 蓬佩奥斥任正非 隐瞒与北京关系

美国政府把华为列入出口管制实体清单后，已遭多间科技企业停止业务合作，其他的针对性行动亦蜂拥而至。外电报道，一间美国初创企业入禀控告华为副董事长徐直军，指他涉嫌指示下属窃取商业机密，案件将于下月 3 日在得克萨斯州联邦法庭开庭。另一方面，美国国务卿蓬佩奥（ Mike Pompeo ）批评华为创办人任正非，在谈及华为与北京政府的关系时说谎，并预期会有更多美国公司切断与华为的关系。





《华尔街日报》引述法庭文件称，具微软背景的美国晶片初创企业 CNEX Labs 去年入禀，控告徐直军指示华为一名工程师，在 2016 年 6 月假扮潜在客户与 CNEX Labs 管理层会面，以获取商业机密资讯，该工程师其后撰写一份有关 CNEX 技术的报告，交给华为晶片开发子公司海思半导体。华为则反驳指控，形容是误导且不实，将在法庭上予以反击。





传向南韩施压封杀华为





华为与 CNEX Labs 早有恩怨， CNEX Labs 的华裔共同创办人黄义仁于 2011 年仍是华为科技的员工，他 2013 年 5 月离职创业，并将其拥有的专利技术转让给 CNEX Labs 。华为曾在 2017 年控告 CNEX Labs 和黄义仁窃取技术及挖走华为 14 名员工。





美国官方继续死咬华为不放，蓬佩奥接受 CNBC 访问时表示，华为不仅与中国紧密相连，还与中国共产党关系深厚，这种关联令使用华为网络传送的美国讯息处于危险境地。华为一再否认受到中国政府、军方或情报机构控制。蓬佩奥驳斥任正非有关华为永远不会分享用户机密的说法，“这肯定是假的，他们不与中国政府合作是一种错误的说法，中国法律要求他们这样做，在这一点上，华为首席执行官至少没有告诉美国人民真相，也没有告诉世界真相。”他希望美国企业切断与华为的生意来往。





松下停合作 东芝曾断供





另外，南韩《朝鲜日报》引述首尔外交消息人士报道，美国政府一再透过各种外交渠道向南韩外交部传递讯息，称使用华为产品可能带来安全风险。报道指出，美国国务院一名官员最近与南韩官员会面时，提到采用华为设备的南韩电讯企业 LG Uplus 不应被允许在南韩敏感地区提供服务，又称即使不是立刻，最终也需要把华为赶出南韩。





华为的供应链仍然不明朗，昨日有报道指日本松下（ Panasonic ）将暂停对华为供货，虽然松下中国的官方网站发声明否认，日本发言人却表示，要查证中国官网声明的真实性。日本东芝（ Toshiba ）因为要检查供应予华为的产品是否包含源自美国的零部件，曾暂停向华为出货，其后确认未牴触美国禁运措施，已恢复供货。





不过，也有不少供应商继续支持华为，全球最大晶片代工厂台积电称，公司绝对符合全球贸易法规，内部设有非常完备出口管理系统，不需改变现有对华为的出货安排。英国电讯运营商 EE 公司重申，将继续在其部分 5G 网络基础设施中采用华为设备，但暂缓推出华为 5G 手机。至于早前传出有关 DHL 香港停收华为快件， DHL 快递官方微信发表声明否认。





中国商务部新闻发言人高峰重申，希望美方保持理性，纠正危险做法，中方将继续密切关注事态发展，做好必要的应对准备。他说，美方捕风捉影的指控最终损害的是美方的信用，这种凭空抹黑、打压中国企业的做法很可能对美国企业的消费者造成更大损害。（信报）

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