美国放松对华为的限制 以维持移动网络运行

美国政府周一放松上周对华为施加的限制。该迹象显示，对华为设限可能产生广泛的和意想不到的后果。
美国商务部将允许华为采购美国制商品，以维持现有网络运行和为现有的华为手机用户提供软件更新。
除非获得许可，美国仍禁止华为采购美国元器件来生产新产品，但许可申请可能会被拒绝。
放宽限制的有效期为90天。此举暗示，改变华为的供应链可能带来立即、广泛且意外的后果。
“其用意似乎是为了减少连累那些使用华为设备或系统的第三方，”华盛顿一位律师Kevin Wolf说。“看来他们正在争取避免出现网络中断。”Wolf曾是商务部的官员。
华为没有立即回应置评请求。
周四，美国商务部将华为和旗下68家实体列入出口黑名单，使得这家中国公司几乎不可能购买在美国生产的产品。华为目前在美国的“实体清单”中，清单上的企业禁止与没有获得美国政府许可的美国公司有业务往来。
路透周五援引美国政府发言人报导称，商务部正在考虑这一临时举措，以便让拥有华为设备的公司和个人在一段时间内保持其通信网络和设备的可靠性。
周一的声明称，放松限制是以临时通用许可的方式进行，有效期至8月19日，允许华为采购产品来维持现有网络和设备，并对现有的华为手机提供软件更新。
实体清单中的企业据信参与了不利于美国国家安全或外交政策利益的活动。
路透周日援引一位消息人士的话称，Alphabet (GOOGL.O)旗下谷歌(Google)已经暂停与华为的部分业务合作，不再进行需要开源(开放原始码)许可范围以外的软硬件转让和技术服务的业务。(路透社)
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