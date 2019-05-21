不惧美国围堵华为刀尖上起舞 创始人任正非高调为5G站台

在中美贸易摩擦不断加深的背景下，一直位于中国高科技企业前端的华为继续艰难地在刀尖上起舞，军人出身的75岁创始人任正非周二高调为5G站台，坦言在5G上华为做到了前列，但是整体国家而言，和美国比差距还很大。
任正非接受中国媒体采访时表示，5G容量是4G20倍，2G一万倍，耗电下降10倍，体积下降70%。华为有几十年都不会腐蚀的材料，这些特性很适合欧洲，在5G技术方面别人两三年肯定追不上华为。
“我们也能做美国芯片一样的芯片，但不等于说我们就不买了，我们不会轻易狭隘地排除美国芯片，要共同成长，但是如果出现供应困难的时候，我们有备份。我们在‘和平时期’都是一半来自美国芯片，一半来自华为，我们不能孤立于世界。”任正非称。
注册地在广东深圳的华为是全球最大的通讯设备生产商。在美国因担心间谍活动而劝说盟友不要使用华为技术后，华为受到严密审查。对于美国的说法，华为予以断然否认。
虽然华为的企业文化一向以低调著称，但随着中美贸易摩擦不断擦枪走火，华为频频被美国围堵封杀，也迫使任正非不得不高调面对媒体发出华为的声音。
华为去年净利润达到593亿元人民币，同比增加25%，增幅略低于2017年的28%；营收增长19.5%至7,212亿元(1,070亿美元)，首次突破1,000亿美元，创两年来最快业务增速。
华为在4月下旬首次发布季度业绩，称第一季销售收入跳涨39%至1,797亿元人民币(268.1亿美元)。
有军人经历的任正非显然比一般的企业家更多一些家国情怀的理想和抱负，“我们牺牲了个人、家庭，是我们为了一个理想，在最高点上，我们和美国有冲突，但最终还是要一起为人类做贡献。”任正非称。
获得技术领域的制高点并能赢得市场先机无疑是华为求生存的唯一之道。尤其是眼下美国正对华为围堵封杀，欧洲等多个国家都摇摆不定，华为创始人对其5G技术高调站台有助于消除外面疑虑，为华为赢得更多机会。
美国政府周一放松上周对华为施加的限制。放宽限制的有效期为90天。上周美国商务部将华为和旗下68家实体列入出口黑名单，使得这家中国公司几乎不可能购买在美国生产的产品。华为目前在美国的“实体清单”中，清单上的企业禁止与没有获得美国政府许可的美国公司有业务往来。
手机零部件生产商Lumentum Holdings Inc(LITE.O)周一成为首家正式证实停止向华为技术有限公司发货的美国公司，以遵照美国商务部实施的出口限制。
一家美国公司在中国的员工则称，公司收到美国总部法律部的最新通知，要求禁止与华为及其68个分布各国的相关公司交易。尽管中国公司刚拿到华为的合同，但该项合作也被叫停，估计其他全球同类供应商也要停止销售了。
针对美国排斥、封杀华为等行为，多个国家发出不同声音，德国总理默克尔表示：符合既定安全标准的企业，即可参与到德国5G建设中。加拿大总理特鲁多表示：会耐心对华为能否参与加拿大5G项目做出评估。
荷兰首相马克·吕特表示：不会在5G网络竞标前，排除任何公司参与。日本副首相、财务大臣麻生太郎表示：阻止美企向华为出售技术和产品，会给日本经济增长带来压力。英国文化大臣莱特表示：英国会在5G和华为问题上自行做出决定。
中国（华为）、韩国（三星电子）、日本、欧盟（爱立信）都在投入相当的资源研发5G网络。
**华为更像中美贸易谈判的筹码**
1987年，任正非集资2万1,000元创立华为技术有限公司，1988年任华为公司总裁。2011年12月，任正非在华为内部论坛发布了《一江春水向东流》这篇文章，透露了华为的人人股份制。
任正非透露，设计这个制度受了父母不自私、节俭、忍耐与慈爱的影响。任正非还创立了华为的CEO轮值制度，每人轮值半年。此举为避免公司成败系于一人，亦避免一朝天子一朝臣。
尽管华为是一家民营高技企业，但随着中美贸易摩擦的演化，华为屡屡被美国围堵封杀，让其成为两国角力的筹码。也迫使这位让比美国总统特朗普（1946年出生）年长两岁已达75岁高龄的任正非（1944年出生）重回公众视野。
在被问及华为的困难时期还要持续多久？任正非回答：这个问题你可能要问“川普”（特朗普），不能问我。
面对外界一直担忧的中国缺乏芯片核心技术，任正非也坦言华为能做美国芯片一样的芯片，但不会轻易狭隘地排除美国芯片。
最近刷屏着中国社交媒体群的华为事件也让财经界人士深感忧虑。有要求匿名的财经人士就称，华为是中国最优秀的IT企业，华为有自己的芯片这很好，但是不可能什么都做，现在美国把所有的核心软硬件都卡死，华为就很危险。
针对美国将华为及70家关联企业列入其所谓的“实体清单”，新华社周日晚发表时评称，5G技术是国际社会开放合作的产物，5G合作是当下任何杂音都难以阻挡的时代大势；妄想用政治手段阻止中国技术进步的行径，践踏国际产业合作规则、摧毁全球贸易互信，与历史潮流背道而驰，只会损人害己。
文章称，5G技术的全球产业链、供应链、价值链高度融合，已经形成“你中有我、我中有你”的利益共同体，如果人为割裂或制造“铁幕”，未来可能拖慢自身技术迭代的步伐。选择最优技术服务，才不会与机遇失之交臂，妄图动用技术霸凌、贸易霸凌的粗暴手段，扭曲市场环境，逆潮流而动，注定徒劳无功。（路透社）
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