华为在美法庭提简易判决动议 要求宣布国防授权法案违宪

根据美国一份法庭文件，中国电信设备制造商华为已针对美国政府举措向法庭提出简易判决动议。这是华为抵制美国政府制裁措施的最新行动。
华为于周二在美国德克萨斯州东区地方法庭提交动议，请求法庭宣布美国2019年国防授权法案(NDAA)违宪。该公司在3月时曾就美国政府针对该公司的销售限制提起诉讼。
美国国会去年夏季通过的NDAA以国家安全考虑为由，禁止联邦机构及其承包商使用华为设备，称该公司与中国政府有关联。
华为已多次否认其受中国政府、军方或情报部门控制。
之后华为遭遇更严厉制裁，美国商务部5月16日将该公司列入贸易黑名单，禁止美国企业与华为开展业务，此举立即在科技行业引发轩然大波。
上述禁令正值美中两国贸易争端升级之际。
针对华为的禁令将延迟90天实施。华为否认其产品构成安全威胁，并抗议华盛顿试图限制其业务的做法。
华为首席法务官宋柳平周一在华尔街日报撰文称，该法案违反了正当程序，因其“没有给华为进行反驳或避开的机会，直接且永久地适用于华为”。
“这是‘用立法代替审判’的暴政，是美国宪法明确禁止的，”宋柳平写道。(路透社)
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