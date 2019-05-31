杜特尔特不满美国出尔反尔：美国没有荣誉可言

菲律宾总统杜特尔特向来语出惊人，对美国更是如此，曾多次在公开场合同美国叫板。旧事重提时，因不满美国在武器协议上出尔反尔，杜特尔特30日再次抨击美国称，美国没有荣誉可言。
据今日俄罗斯网报道，杜特尔特当天在日本东京回忆起2016年美国停止向菲律宾国家警察出售突击步枪一事时，说道：“美国是另外一回事，太专横了。他们的副官说话像将军，这就是为什么我不听他们的。他们没有荣誉可言。”
2016年美国国务院取消批准向菲律宾警察和政府机构出售26000支突击步枪的计划，借口是对菲律宾政府扫毒行动侵犯人权的关切。事发后，杜特尔特表态称菲律宾会寻求新的供应商，并将进一步同更多国家合作，同时，杜特尔特政府表示，还考虑购买巡逻舰、装甲车，甚至是潜艇。
2016年在杜特尔特带领下，菲律宾缉毒署和其他执法部门在国内开展大规模扫毒行动，其中法外处决的做法引起不小争议。美国曾多次指摘其法外处决的手段，对此杜特尔特警告美国，不要对他主导的扫毒行动指手画脚，强调菲律宾已“不再是殖民地”。
此外，杜特尔特多次拒绝美国发出的邀请，曾表态称“我永远没时间去美国，我与美国结束了。”。今年3月，美国国务卿蓬佩奥访问菲律宾时，再次邀请杜特尔特访问美国，不过与之前一样，杜特尔特又拒绝了这一请求。
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